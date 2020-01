Magaly Medina: “Me hubiera gustado tener una hija empoderada”

Magaly Medina reveló, a través de su reciente video de YouTube, que le hubiese gustado tener una hija mujer. Por medio del material audiovisual titulado “Preguntas y respuestas de mis seguidores”, contó las razones de tal anhelo cuando le preguntaron lo siguiente: “¿Te hubiera gustado tener una hija?".

“Sí, me hubiera gustado tener una hija mujer porque yo soy tan coqueta. Me encantan cosas que me hubiera gustado enseñarle.”

Asimismo, recalcó lo siguiente: “Me hubiera gustado tener una hija sumamente empoderada, una hija que se valiera por sí misma, que tuviera muchos de los valores que yo tengo y que me ha costado aprender. Ese sería mi legado para ella pero no lo tengo, tengo un hijo hombre que ya es independiente”. Además, reiteró que ese deseo solo quedó como tal “Entonces ahí se quedó en me hubiera gustado”, contó.

Cabe recordar que la periodista es madre de un hijo y explicó detalles acerca de cómo lo crió cuando uno de sus seguidores le preguntó: “¿Cómo eres con tu hijo?".

“Con mi hijo soy una madre normal. Creo que he sido una mamá pesada en algún momento, para los hijos adolescentes todas las mamás son pesadas. Cuando van creciendo, dicen, ¿Por qué no me das permiso?¿Por qué me prohíbes esto?, he sido una mamá normal como cualquier otra, muy trabajadora”, explicó Magaly Medina.

En el mismo contexto, lamentó que por su trabajo tuvo que pasar muchos momentos fuera de su hogar. “Mi hijo tiene todo el derecho de decir que casi nunca estuve en casa porque yo trabajaba mucho y siempre trabajo mucho. No me siento culpable por eso porque él se crió bien. Ahora ya es una persona independiente, algún día criará a sus hijos y pasará por lo mismo que yo”, finalizó.