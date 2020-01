La ruptura de Irina Shayk y Bradley Cooper tras cuatro años de relación

¡Bradley Cooper está de fiesta! Hoy cumple 45 años; sin embargo, la pasará estando soltero luego que a mediados del año pasado se confirmara su separación con la modelo Irina Shayk, con quien había tenido un romance de 4 años y fruto de ello una hijo llamada Lea De Seine.

El fin de su amorío llegó tras semanas de rumores sobre una presunta relación fuera de cámaras entre el actor y Lady Gaga, quienes protagonizaron ‘A star is born’. A pesar que la intérprete de ‘Shallow’ lo negó en varias ocasiones, los fans de los artistas deseaban que la química entre ellos fuera el inicio de un posible amorío.

Entonces, el motivo del desenlace de la historia de amor de la pareja no fue sido a causa de la cantante estadounidense, sino que todo parece indicar que desde ya hace meses la relación se volvió tormentosa. Así lo manifestó una fuente cercana a la también exnovia de Cristiano Ronaldo, quien aseguró a Radar Online que “Hay mucho que decir de su relación con Bradley, le ha hecho tanto daño que ella tiene la revancha en mente”, afirmó.

Del mismo modo, la fuente dijo que Irina no ha podido confiar en Cooper. “Al principio pensó que sería cursi, pero se ha dado cuenta de que vale la pena decir la verdad y, por qué no, obtener un pequeño beneficio al mismo tiempo. Bradley ha escuchado que ella está trabajando en algo y quiere impedirlo. Sabe que lo pondrá como el compañero horrible y obsesionado con el trabajo que es. No va a ser bueno para su reputación de chico bueno”, precisó.

Esta no fue la única persona en pronunciarse sobre la sonada ruptura, pues los amigos de estos personajes de Hollywood confirmaron que la relación entre ellos estaba “rota” desde mucho antes que se hiciera público el fin de su romance.

Irina Shayk

“Hicieron lo posible por mantenerse unidos por su hija, pero no pudo ser. Tenían intereses opuestos”, contó uno de los amigos de ambos a la revista People.

“Estaban viviendo vidas totalmente separadas. Si él estaba en Los Ángeles, ella estaba fuera de la ciudad, y si ella estaba en la ciudad, él no”, añadió esta fuente.

Por su parte, Irina Shayk ha preferido mantenerse en perfil bajo y, entre tanto, se sabe que escribirá un libro donde contará “toda la verdad”.