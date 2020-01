Globos de Oro 2020: Ansel Elgort deslumbra con glitter en los ojos y manicura blanca [FOTOS]

El protagonista de Bajo la misma estrella, Ansel Elgort, fue uno de los actores que iluminó la alfombra roja de los Globos de Oro 2020, no solo por su look, sino por el maquillaje que llevó en el rostro y en las manos. La celebridad confirma que cada vez son más los hombres que optan por embellecerse y que el maquillaje ya no es solo para mujeres.

¿Qué tipo de cosméticos utilizó el actor de 25 años? La estrella de la película Baby Driver eligió apostar por utilizar glitter en sus ojos, para ser más exactos, en la zona de los lagrimales. De esta manera, consiguió sumar luminosidad a su mirada, además de verse a la moda porque el uso de este producto es tendencia.

Ansel Elgort muestra la belleza de su rostro sin miedo a usar maquillaje. Fuente: AP

Si pensabas que lo único arriesgado en la joven celebridad de Hollywood fue el uso de glitter en los ojos, estabas equivocado. Elgort sorprendió a propios y extraños por el color de sus uñas, las cuales llevaban una manicura en blanco al igual que otras estrellas que pasaron por la alfombra roja de los Globos de Oro.

De esta forma, queda claro que en los últimos tiempos, y poco a poco, son cada vez más los artistas masculinos que apuestan por el maquillaje y que lucen muy bien.