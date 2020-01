Globos de Oro 2020: Los discursos más emotivos e impactantes de la gala

Joaquin Phoenix, Tom Hanks y Michelle Williams fueron algunos de los actores ganadores de las estatuillas en los Globos de Oro 2020 que sorprendieron con sus discursos en el escenario.

La emotividad desbordó en la gala como también los pedidos por el cuidado del medio ambiente, por los derechos de la mujer e incluso por un alto a la guerra en el mundo. Aquí una lista de los mejores momentos:

PUEDES VER Globos de oro 2020: el cuestionador discurso de Joaquin Phoenix tras su premiación

Tom Hanks

El actor recordado por su papel en ‘Forrest Gump’ se hizo acreedor del premio Cecil B. DeMille por su destacada trayectoria en el séptimo arte. Tom Hanks se quebró al agradecer a su familia. “Estoy temblando”, expresó.

There's no crying in baseball, but there is crying during acceptance speeches.



Tom Hanks receives the Cecil B. DeMille Award at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/gDBdZFabrU — NBC Entertainment (@nbc) January 6, 2020

También se refirió a su experiencia con los directores durante sus 90 películas. “Es duro trabajar con directores que dicen: ‘si no haces bien tu trabajo, no tenemos película’. Porque una cinta se hace toma a toma, todos tienen que hacer su papel a la perfección”, agregó Hanks en su discurso.

PUEDES VER Jennifer Aniston se emociona por discurso de Brad Pitt en los Globos de Oro

Bong Joon Ho

El director de la comentada película “Parasite”, Bong Joon Ho, se llevó el premio a Mejor película en idioma extranjero. El surcoreano hizo un pedido a quienes rechazan una película porque tiene subtítulos.

Parasite movie 2

“Una vez superada la barrera de los subtítulos, descubrirán películas maravillosas", recomendó Bong Joon Ho.

"Once you overcome the one-inch tall barriers of subtitles, you will be introduced to so many more amazing films." – 'Parasite' director Bong Joon-ho #GoldenGlobes winner for Best Foreign Film pic.twitter.com/4fItCq5f8l — MTV NEWS (@MTVNEWS) January 6, 2020

Joaquin Phoenix

Gracias al Joker, el ganador a mejor actor de drama logró un Globo de Oro. Joaquin Phoenix lanzó un poderoso mensaje sobre los incendios en Australia y en contra de la hipocresía en Hollywood.

Globos de oro 2020

PUEDES VER Ganadores de los Globos de Oro 2020: lista completa de todos los galardonados

“Es bueno que algunos de ustedes hayan expresado sus buenos deseos, pero hay que hacer más respecto a Australia. Es un gesto hermoso. Nunca he sido un hombre virtuoso, y muchos de ustedes me han dado oportunidades de enmendar mis pasos, pero ojalá juntos podamos hacer un frente unido para propiciar cambios. Es bueno votar, pero a veces hay que asumir la responsabilidad personal y hacer cambios directamente en nuestras vidas”, expresó.

“No tenemos que llevar aviones privados a Palm Springs (sede de otro Festival de Cine) para los premios”, agregó Joaquin Phoenix.

Michelle Williams

Michelle Williams de Fosse/Verdon ganó en la categoría mejor actriz de miniserie o película para TV. Ella lanzó un poderoso mensaje de corte político y feminista.

Michelle Williams

Pidió a las mujeres a votar por sus representantes y no por los hombres. “Mujeres, hay que votar pensando en nuestros intereses. Los hombres lo llevan haciendo durante años y por eso el mundo se parece tanto a ellos. Como mujeres pueden pasar muchas cosas en nuestro cuerpo que no elegimos. Quiero ser una mujer que tenga el derecho de elegir cuándo quiero tener mis hijos y con quién", declaró la actriz y expareja del fallecido Heath Ledger.

"Como mujeres pueden pasar muchas cosas en nuestro cuerpo que no elegimos. Quiero ser una mujer que tenga el derecho de elegir cuándo quiero tener mis hijos y con quién. Los hombres lo llevan haciendo durante años". Michelle Williams y el discurso de la noche. #GoldenGlobes pic.twitter.com/9pFxvLT8JY — Series en Movistar+ (@MovistarSeries) January 6, 2020

Quentin Tarantino

El ganador del Globo de Oro en la categoría Mejor película de comedia o musical gracias a su película ‘Once Upon a Time’.

Tarantino dedicó su victoria al guionista Robert Bolt, quien escribió para la cinta ganadora. “Lo hice”, le dijo a la audiencia y agradeció a Margot Robbie por ser parte del reparto. Al final, se refirió a su esposa Daniella Pick, quien espera el primer hijo del famoso director de cine.

"Gracias a mis maestros John Milius (#ConanElBárbaro) y Roberto Bolt (#DoctorZhivago), y al reparto de #ÉraseUnaVezEnHollywood que añadió capas distintas a lo que yo había escrito". Quentin Tarantino, #GlobodeOro al mejor guion. #GoldenGlobes #GlobosDeOro2020 pic.twitter.com/6BvVrhAhbf — Cine en Movistar+ (@MovistarCine) January 6, 2020

PUEDES VER

Kate McKinnon y Ellen DeGeneres

La estrella de “Saturday Night Live" se conmovió al anunciar a la presentadora Ellen DeGeneres con el premio Carol Burnett por su labor en la pantalla chica.

Según contó Kate McKinnon, Ellen DeGeneres le abrió las puertas en los medios luego de que ella perdiera la esperanza de figurar porque ‘no dejan que las personas LGBT que estén en la televisión’.

Ellen DeGeneres accepts The Carol Burnett Award at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/9sxfevymYS — NBC Entertainment (@nbc) January 6, 2020

“Ella arriesgó toda su vida y toda su carrera para decir la verdad y sufrió mucho por ello. Por supuesto, las actitudes cambian, pero solo porque personas valientes como Ellen saltan al fuego... Gracias, Ellen, por darme una oportunidad de una buena vida”, agregó la también actriz.