Fátima Segovia, recordada por ser integrante del programa cómico “El wasap de JB”, concedió una entrevista a un conocido medio de comunicación y habló detalle pocos conocidos de su vida. La actriz reveló que durante la etapa escolar sufrió bullying.

Al inicio de la charla, la modelo contó cómo era de niña, así como su paso hacia la pubertad. “Era súper tímida. Lo que sí me marcó fue cuando dejé de ser niña y pasé a la pubertad, en el colegio me molestaban porque, entre los 11 y 12 años, me desarrollé físicamente como mujer”, contó.

Fátima Segovia en Instagram.

Fátima comentó durante esa etapa recibió mucha ofensas por parte de sus compañeros, debido a los cambios físicos que ocurren a esta edad . “Me ponían apodos porque era diferente a las demás chicas. Yo llegaba a casa y nadie sabía lo que estaba viviendo”, relató la popular ‘Chuecona’ al diario Ojo.

"Lloraba y le dije a mi mamá: 'Yo no quiero ser así'. Me gritaban: 'Ahí viene la bom bom, la trompo' y más cosas. Se burlaban de mi caminata. Cosas súper fuertes, ahora comprendo que era envidia", agregó la modelo.

Fátima Segovia en Instagram.

La integrante del programa cómico reveló que hacía caso omiso a todo lo que le decían. "Prefería el silencio a que lo supiera mi familia. Hasta que me acerqué a mi mamá por el tema del bullying. Gracias a Dios mis padres siempre me han apoyado en todo", acotó.

Fátima Segovia cuenta detalle de su maternidad

La actriz fue consultada sobre la etapa de la maternidad que vivió cuando era muy joven. Ella aseguró que esa etapa fue muy difícil. Aunque tuvo problemas con su madre, ella supo comprender y recibió todo su apoyo.

Fátima Segovia en Instagram.

“Que muy difícil porque mi mamá confiaba tanto en mí. Fue demasiado fuerte. Pero a mí me ayudó a ser súper responsable. A partir de ese momento mi vida cambió, yo no viví mi adolescencia, me dediqué a tiempo completo a mi hija”, reveló.