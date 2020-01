Federico Salazar a Doña Peta por defensa a ‘Coyote’ Rivera: “No es un error, es un delito”

Doña Petronila González, madre del exfutbolista Julio ‘Coyote’ Rivera, criticó a los efectivos policiales la demora de la detención de su hijo por manejar en presunto estado de ebriedad el pasado 5 de enero.

El hermano de Paolo Guerrero tuvo que permanecer en la comisaría toda la noche del 6 de enero, incluso, esta mañana fue trasladado a un clínica cercana por supuestos problemas cardiacos.

Federico Salazar.

Por tal motivo, el periodista Federico Salazar, durante la transmisión de América Noticias, se refirió a la madre de los deportistas haciéndole una aclaración respecto a lo ocurrido. En el mensaje le recordó que manejar un auto luego de beber alcohol es considerado un delito,no una falta.

”Esperemos que se recupere, que recupere su salud, pero acá la responsabilidad es clarísima y además tiene que saber que es un delito", sostuvo el presentador de noticias a Doña Peta.

“O sea, parece que mucha gente no se ha enterado que manejar en estado de ebriedad, al margen de que se ocasione accidente o no, configura delito. Ya no es una falta, ni un error; no es un error, es un delito”, añadió el esposo de Katia Condos.

Así también, dijo que el fiscal suele demorar con todas las personas detenida, no solo con el exfutbolista. “Que si se demoró el fiscal, se demora con todos. Lamentablemente acá hay que ser muy drástico y por más simpatía que nos pueda causar tanto Rivera como su familia, no podemos acá dejar de señalar la grave responsabilidad de manejar en estado etílico y encima en contra del tránsito”, sentenció.