Danna Paola se pronuncia tras fuerte altercado con participante de La Academia que la insultó

Danna Paola está dando de qué hablar, luego que enfrentara a un participante de “La Academia”, reality de TV Azteca, que la insultó a sus espaldas.

Tras la polémica desatada, la actriz usó sus historias de Instagram para aclarar el fuerte incidente que mantuvo con Gibrán, el cual se volvió tendencia en México.

Danna Paola pide respeto.

“Lo que sucedió fue algo que normalmente hubiera pasado por una falta de respeto. Hablar mal a las espaldas no está bien Yo también me he expresado así de alguien, los jóvenes, sobre todo en México, utilizamos groserías, pero no en un programa. Me considero una artista completa y me merezco respeto… No es justo. El público no votó y salió Gibrán. Aquí se acabó el tema”, dijo la intérprete de “Mala fama”.

¿Cómo nació la discusión? Todo empezó cuando la joven jurado de “La Academia”, que viene transmitiéndose de 2002 y que busca nuevas promesas de la música, felicitó en un principio la actuación de Gibrán, quién salió al escenario para interpretar el tema “Calma”.

Danna Paola enfrentó a participante que la insultó.

“Es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado. Para mí ha sido maravilloso”, dijo Danna Paola al concursante, a quien le dieron otra oportunidad para que regresara al reality.

Sin embargo, de inmediato la popular ‘Lu’ de la serie “Élite”, descargó toda su furia contra el joven por haberla insultado tras recibir constantes críticas por parte de la famosa.

“Tú dime si así no soy c*lera contigo. No creas que no escucho lo que tú y Francely dicen de mí en La Academia. Yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o cómo te expresas de cualquier otra mujer”, señaló Danna Paola.

“Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie. No vengo a ser tu amiga tampoco. Si te caigo bien o mal, no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente o tus fans te digan yo no sé a qué regresaste a este proyecto. Hay mucha gente allá afuera que tiene talento y puede ocupar tu lugar", sentenció la intérprete.

¿Cómo se enteró Danna Paola del insulto?

El reality “La Academia” tiene cámaras en todas sus instalaciones y fue gracias a la tecnología que se escuchó a Gibrán llamando c*lera” a Danna Paola. Luego que la actriz enfrentará al participante, este se hizo el que no entendía la situación hasta que transmitieron el video.