Danna Paola a participante que la insultó en La Academia: “No vengo a ser tu amiga” [VIDEO]

La actriz mexicana Danna Paola, miembro del jurado de La Academia, se convirtió en tendencia en México luego que respondiera categóricamente a los insultos de los participantes Gibrán y Francely durante la última velada del conocido reality show de TV Azteca.

Luego de que los participantes Gibrán y Francely fueran grabados durante la semana llamando “c*lera” a Danna Paola debido a que le daba malas críticas a todos los concursantes al momento de subir al escenario, la producción de La Academia decidió exponerlos en vivo.

A través del video publicado por el periodista Alejandro Zúñiga en Twitter se puede ver a Gibrán comentándole a Francely: “Luego también vimos a Danna, iba a subir el elevador, me ve y me saluda... y yo, pues gracias por ser tan c*lera”, para sorpresa de todos los televidentes de La Academia, a lo que la otra joven responde “Por dos”.

Danna Paola no necesitó más para cargar en furia e indignación contra Gibrán y Francely. Al término de la presentación del primero, la reconocida actriz le dio al una crítica aparentemente favorable solo para luego recordarle sus desatinados comentarios detrás de cámaras.

“Gibrán, es lo mejor que te he visto hacer, me encantó, has crecido muchísimo, eres un artista redondo, eres alguien que has sido disciplinado, le has hecho caso a tus maestro, para mí eres maravilloso. Tú dime, ¿Así no soy c*lera contigo? Porque no creas que no escucho todo lo que dicen de mí en La Academia”, señaló la artista.

Pero eso no fue todo, pues ante el incómodo silencio de todo el público y jurado de La Academia, incluido el animador Adal Ramones, la intérprete de “Mala fama” le aclaró cuál es el lugar de ambos en el reality show de TV Azteca.

“Creó que es una falta de respetó hablar así de una mujer, si así te refieres de mi porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar cómo hablas de cualquier otra mujer. Estoy en esta silla no por verme bonita, es porque llevo veinte años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie”

Finalmente, tras opinar que el regreso de Gibrán a La Academia no dio los resultados que todos esperaban, Danna Paola dejó una tajante frase que despertó los aplausos de toda la concurrencia.

“Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento que podría ocupar tu lugar. Si lo que te digo, por lo menos para ayudarte, un consejo, hacerte crecer o lo que sea, te hace creer que soy culera contigo, I’m so sorry. No vine a ser tu amiga y para decirte lo que quieres escuchar (...) Ya no voten por él”, sentenció ante el ahora exparticipante.

Gibrán le dice adiós a La Academia

Luego de la tajante crítica de Danna Paola, a Gibrán no le quedó más que abandonar La Academia por segunda oportunidad, pero no lo hizo sin antes hacer un mea culpa sobre sus lamentables declaraciones.

“Me siento liberado. Me voy contento, satisfecho y un poco apenado por cómo me vi con la señorita Danna Paola. Aprovecho para disculparme con ella, no utilicé las palabras correctas. No estaba de verdad insultándola con lo que dije, pero las palabras salieron de mi boca y no tengo cómo defenderme”, precisó Gibrán.

El ex académico le dice adiós por segunda ocasión a esta oportunidad, ¡mira TODO lo que nos dijo! 🎙🎶#LaAcademiaProvoca pic.twitter.com/9zgQFnzE3i — La Academia (@lacademiaazteca) January 6, 2020

Danna Paola es la artista con más reproducciones en YouTube- México

La cantante y actriz mexicana Danna Paola se convirtió en la artista femenina más escuchada de 2019 en su país gracias a la canción “Mala fama”, con la que llegó a más cien millones de reproducciones.

En su cuenta oficial de Twitter, la popular Lu de la serie Élite escribió: “¡No lo puedo creer! Fui la artista femenina de Pop más escuchada en México en YouTube este 2019 ¡Viva la música!”.