Pareja de Andrea Llosa le vuelve a pedir matrimonio después de 15 años de casados

Andrea Llosa reveló a través de Facebook e Instagram que su esposo le volvió a pedir matrimonio durante un viaje por vacaciones a un pueblo llamado Zlatibor, en Serbia.

La periodista de ATV explicó todos los detalles de la pedida de mano, que siempre soñó, con un fragmento sobre el inicio de su historia de amor.

“Luchín y yo tuvimos pocos meses de enamorados porque rápidamente salí embarazada... A los pocos días perdí al bebé, pero igual él insistió en que nos casáramos y yo no tuve ningún reclamo al respecto. Lo amaba, era mi mejor amigo, y había algo importante, algo que me tenía cautivada... Me reía muchísimo con él, nos reíamos todo el tiempo, él me hacía feliz”, escribió la conductora de “Andrea” y de “Nunca más”

Andrea Llosa y su esposo. Fuente: Instagram

Después de 15 años de matrimonio, Andrea Llosa y su esposo se volverán a dar el sí. El hombre que conquistó su corazón la sorprendió frente a sus hijos y demás integrantes de la familia.

Andrea Llosa y su esposo. Fuente: Instagram

"No lo voy a negar, siempre soñé con ese momento especial que viven las novias cuando el novio se desarma en preparar la romántica pedida... Luego de muchos años, sucedió y lo más lindo es que no lo imaginaba... Me la hicieron", expresó la periodista.

La pareja y padre de los hijos de Andrea Llosa se arrodilló y le pidió volver a casarse con él. “Luchín con una pizca de evidente nerviosísimo se agachó y me pidió que me casara nuevamente con él... Yo solo atiné a refugiarme en los brazos de Cristóbal, mi hijo mayor, hasta ahora no sé si me estaba riendo o estaba llorando, luego abracé y besé a mi esposo”, contó a través de la red social.

Andrea Llosa y su esposo. Fuente: Instagram

Finalmente, Andrea Llosa asegura que ‘los años de matrimonio no siempre apagan la relación sino que muchas veces la encienden’. Además, agregó su poderosa frase: “El amor no duele”.