El estreno de ‘Los Vílchez 2’ trae de retorno a la pantalla chica a Fiorella Pennano, actriz de formación teatral que en 2015 dejó los prejuicios sobre la tele para ingresar a la serie ‘Ven, baila, quinceañera’ como Sofía, rol con el que vuelve en esta nueva producción que se verá hoy por América TV a las 8.30 p.m.

“Estoy muy contenta de sumarme a ‘Los Vílchez 2’ como Sofía, un personaje al que le tengo cariño porque empecé en la televisión a tiempo completo con ella. Antes había tenido una corta aparición en ‘Al fondo hay sitio’, pero realmente siento que con Sofía aprendí a actuar en TV y a crear cada día”, menciona la actriz para luego comentar el giro que dará su rol.

“Regresa completamente renovada. Sofía empezó en ‘Ven, baila, quinceañera’ como asistente de producción y terminó como la productora de ese programa, pero los años ya pasaron, así que ahora está tratando de tener una nueva vida, está en la búsqueda de reinventarse, así que la van a ver tratando de encontrar quién es verdaderamente”, anotó.

“Creo que hay muchas personas que se pueden identificar con mi personaje porque ella de un momento a otro tiene que dejar ese trabajo que le ha hecho sentir quién es y tiene que descubrir lo que le gusta y qué quiere hacer con su vida... Es muy lindo el viaje de mi personaje en la serie, estoy muy entusiasmada”, agregó.

Pennano, además, compartió el aprendizaje que le dejó pasar de las tablas a la pantalla chica. “Tengo que confesar que tenía mis prejuicios respecto a la televisión, pero estaba muy equivocada. El trabajo de un actor en TV es bastante demandante, hay mucha improvisación, tienes que crear en el momento, avanzar con la creación de tu personaje con el día a día. Además, estás mucho más expuesta a que te toque hacer algo de lo que no necesariamente te sientas cómoda y no hay salida. A eso se suma que estás cerca de las familias. Todo eso ha sido un reto que me gusta y con el cual me siento sumamente cómoda”, anotó Fiorella.

La actriz, que seguirá ligada al teatro tanto en la actuación como en la producción, pues junto con la destacada Norma Martínez tiene la productora Animalien, viene presentando su programa digital ‘Actores de primera’ que lanza todos los domingos a través de su cuenta de Instagram (@pennanito).

“Siento que hay una demanda por saber cómo es el trabajo del actor, entonces ofrezco herramientas que pueden ayudar a conocer el trabajo y ser mejores intérpretes. El contenido útil y educativo que le puede servir a alguien”, puntualizó.