Durante mucho tiempo, Yidda Eslava ha sido duramente criticada por sus constante subidas y bajadas de peso, hecho que no ha obsesionado ni acomplejado a la versátil actriz. Sin embargo, la excombatiente ha dado un cambio radical a su vida mostrando una nueva figura que ha impactado a todos sus seguidores.

En su cuenta oficial de Instagram, Yidda Eslava compartió una galería de imágenes donde se le ve sonriente, luciendo un cuerpo no solo tonificado sino también bastante esbelto.

La felicidad en su rostro por haber conseguido esto se hace más que evidente pues en cada una de las imágenes que comparte luce sonriente, algunas en solitario y otras al lado de Julian Zucchi, su esposo y padre de su hijo.

En su mensaje en la mencionada red social, Yidda Eslava escribió lo siguiente: “Gracias por acompañarme en esto. Casi un mes de dieta y de verdad qué importante ponerse de acuerda con la pareja. @julianzucchi me acompañó. Nuestro secreto: ir con profesionales (nutricionista) yo me veo con Yácomo Casas, eres un genio y Julián Zucchi en Doctor Fit”.

Acto seguido, Yidda Eslava relata lo vital que es mantener el cuerpo haciendo deporte o con constante actividad física: “Hacer actividad, gimnasio o cómo yo (que) limpio mi casa (me encanta) y mi pequeño de 3 años jajaja... este año nos reinventamos. Si crees que es Photoshop mira mis historias”.

La publicación en Instagram de Yidda Eslava ha sido todo un éxito, obteniendo hasta el momento más de 12 mil reacciones de usuarios que han quedado tanto sorprendidos como encantados con el cambio positivo que viene sufriendo el cuerpo de la esposa de Julián Zucchi.

Algunos comentarios en la publicación de Yidda Eslava le dicen lo siguiente: “Están bellos y siempre es bueno mejorar un poco, por salud, estética y un poquitín de vanidad. Que sigan los éxitos. Un abrazo...”, “a mí me agradas con o sin kilitos de más. Tu forma de ser es lo más importante”, “felicitaciones Yidda. Es disciplina y una alimentación balanceada. Qué importante es el apoyo de tu esposo”, “... me encanta tu naturalidad, lo franca y directa que eres. Me encanta lo bien que te llevas con Juli”, “por Dios, Yidda, estás regia. Te felicito y sigan así siendo una pareja a prueba de todo y compartiendo juntos retos. Los felicito”.