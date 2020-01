Samahara Lobatón continúa generando polémica a través de Instagram. La hija Melissa Klug aclaró los rumores que indican que está embarazada en uno de sus videos.

La joven de 18 años se encuentra de vacaciones con su enamorado en Máncora, por lo que se tomó unos minutos para aclarar las especulaciones en las redes sociales.

Como se recuerda, Samahara Lobatón reveló que ya convive con su pareja al lanzar un fuerte comentario contra su madre. Allí señaló que no estaba de acuerdo con los ‘ataques’ al futbolista y padre de sus hermanos, Jefferson Farfán.

Sobre el supuesto embarazo de Samahara Lobatón, este surgió debido a una foto de ella posando en bikini y disfrutando del sol de la playa.

Lo que llamó la atención de sus cientos de seguidores fue una aparente cicatriz a la altura de su vientre. Ella explicó que se trata de una marca de nacimiento.

“Están que comentan mucho sobre la rayita de mi estómago, siempre lo he tenido, hace años que la tengo, desde que tengo uso de razón la tengo No estoy embarazada, no, no, nooo, no se preocupen, no es algo tampoco para ocultarlo”, expresó Samahara Lobatón en sus historias de Instagram.

“Igual soy muy chibola todavía y tengo muchos planes y metas por cumplir, no se alarmen. Si tengo algo que contarles se las voy a contar. En este momento es un no rotundo”, agregó la joven.