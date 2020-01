Sheyla Rojas ha sido blanco de todo tipo de críticas por muchos entendidos en el espectáculo local. Uno de estos es Rodrigo González que no pierde ocasión para burlarse la exchica reality; esta vez, el popular ‘Peluchín’ envió duros dardos contra ‘Shey Shey’ ya que durante un programa en vivo estaba más interesada en sacarse selfies con su celular.

Todo sucedió durante una de las últimas emisiones de América Espectáculos donde Sheyla Rojas acompañó a la conductora Silvia Cornejo. Cielo Torres fue la invitada para hacer la presentación de su más reciente salsa, hecho que puso a bailar a todos.

PUEDES VER Rodrigo González expone el cambio físico de Sheyla Rojas con foto del pasado

Sin embargo, aunque Silvia Cornejo se encontraba concentrada disfrutando de la música, Sheyla Rojas bailaba, pero estaba más pendiente del celular, buscando hacer historias en Instagram.

Las imágenes mostradas en las historias de Instagram de Rodrigo González, muestran a Sheyla Rojas bailando, pero en todo momento mirando hacia la cámara de su celular, pero en un momento, parece darse cuenta de algo, o recibir el aviso de alguien ya que, súbitamente, deja el celular y lo avienta hacia uno de los muebles que se encontraban detrás de ella.

Rodrigo González no fue ajeno a esto y no se aguantó las ganas para criticar, una vez más, a la polémica exchica reality y empezó con este mensaje: “A la Cheyla le da igual estar al aire y su invitada: ella se mira, se gusta, se pena, la vive, esta fascinada de verse con su celular”.

Pero en los siguientes videos, al ver que Sheyla Rojas no soltaba el celular continúa: “Sigue, se peina, se arregla, no existe nadie más, ella sale al aire para hacer contenido para su teléfono, el programa le da igual”, pero cuando nota que se deshace del smartphone escribe: “Ay, verdad, que estoy en televisión y no en mi ducha, mejor tiro el teléfono caleta”.

Tras esta nueva andanada de críticas, vale preguntarse si Sheyla Rojas se tomará la molestia de responderle a Rodrigo González como ya lo hizo en el pasado; la más reciente de estas fue cuando ‘Peluchín’ acusó a la modelo de usar retoques fotográficos en muchas de las imágenes que comparte en redes sociales.