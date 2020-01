Rodrigo González utilizó su red social para publicar unas recientes imágenes de Pedro Loli junto a Fiorella Méndez tras la difusión de los testimonios de tres jóvenes que aseguraron haber tenido intimidad con el cantante.

Peluchín mostró a través de sus historias de Instagram unas fotografías que habrían sido enviadas por algunos de sus seguidores.

Pedro Loli

En las instantáneas se aprecia a Pedro Loli en un conocido centro comercial junto a Fiorella Méndez realizando algunas compras.

Rodrigo González difundió las fotografías con una inusual descripción. “Pedro ‘el confiado’ Loli y Fiorella haciendo supermercado juntos”, exclamó la exfigura de Latina.

Pedro Loli y Fiorella Méndez

En la segunda imagen mostrada, se ve al cumbiambero subir a un carro con la madre de su pequeño. Ante esta escena Rodrigo González lanzó un duro comentario. “Pedro ‘el confiado’ Loli y Fiorella ¿No que no?”, escribió Peluchín.

Pedro Loli y Fiorella Méndez

Luego del escándalo de infidelidad por parte del cantante, Fiorella Méndez salió a las pantallas para hacer pública su radical decisión de no volver con el cumbiambero.

Sin embargo, aclaró en televisión nacional que la seguirán viendo al lado de Pedro Loli por el bienestar de su hijo.

Como se recuerda, el artista salió en el programa de Gisela Válcarcel para mostrar su arrepentimiento y pedir perdón a su esposa, pero hasta el momento ella asegura mantenerse firme en su decisión.

“Yo jamás me voy a expresar mal de él, no lo voy a hacer. Él ya está bastante grande para saber lo que hace. Voy a verlo siempre. Tenemos un hijo maravilloso y no voy a hablar mal de él. No tengo nada que hablar del tema”, sostuvo Fiorella.