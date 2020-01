Monique Pardo confiesa que sufrió de agresión por parte de su propia hija

Monique Pardo sorprendió con sus recientes declaraciones en “El valor de la verdad”. La exvedette reveló detalles íntimos de su vida privada, entre ellos, incidentes que pasó con su hija Lucero.

Una de las primeras preguntas fue: “¿Te golpeó tu propia hija?” Monique Pardo respondió: "Sí". La hija de la figura de la farándula peruana quedo impactada al ser involucrada en los testimonios de su madre.

Ella lo negó todo. "Eso ha sido hace mucho tiempo, no ha sido que yo la golpee (...) lo que hice es defenderme, una reacción lógica. Es como que alguien se me venga encima y yo empujo", expresó Lucero.

Ante la respuesta de su hija, Monique Pardo admitió que ella también la golpeó cuando era adolescente. “Es verdad, (mi hija) no me pisoteó, pero me tocó (...) Sí, alguna vez la he bofeteado”, confesó la exvedette.

Al notar que su hija negaba la agresión, Monique decidió darle la razón para evitar mayores conflictos con ella. “Tengo miedo de perderla, la acabo de encontrar. Si ella dice que no me golpeó, no me golpeó", finalizó la intérprete de ‘Caramelo’.

Cabe resaltar que ella y su hija estaban separadas, no se veían hace muchos años porque tuvieron diferencias. Sin embargo, la emisión del programa “El valor de la verdad” motivó su reencuentro.

Monique Pardo mantuvo intimidad con Polo Campo

Monique Pardo y el cantautor criollo vivieron un intenso amorío cuando él mantenía una relación con la también exvdette Susy Díaz.

“Él es un hombre increíble, lo amo, lo amaré siempre, por eso estoy diciendo la verdad. A mí no me gustaba como pareja, pero como amante era el mejor”, indicó.