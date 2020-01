Los últimos meses para Miley Cyrus han sido todo una montaña rusa, sobre todo desde su separación de Liam Hemsworth en medio de rumores de infidelidad por parte de ella.

La joven de 27 años remeció a sus fanáticos cuando anunció que, luego de ocho meses de matrimonio con el actor australiano, decidió poner un final a su compromiso. A las pocas horas del comunicado, salieron una serie de fotos donde Miley aparecía besando a otra mujer.

Miley Cyrus demanda plagio

Los seguidores de la artista la atacaron, pero ella negó haber faltado respeto a su aún esposo, con quién, hasta donde se sabe, ya llegó a un acuerdo para que el divorcio sea lo más amigable posible.

Con el paso de las semanas, Miley Cyrus fue vinculada sentimentalmente con el cantante Cody Simpson, pero, según especularon, solo fue para despertar los celos de Liam Hemsworth, quien actualmente ya tiene pareja.

A todo esto se sumó un escándalo, pero esta vez por un tema profesional. Resulta que la artista fue demandada por plagio. El compositor jamaiquino Micjael May señaló que el tema "We Can´t Stop’ era una copia de su canción “We Run Things”.

Finalmente, Miley Cyrus llegó a un acuerdo con el denunciante para evitar pagar la exorbitante suma que le pedía a la cantante.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, ambas partes conciliaron el pasado 12 de diciembre, con lo que la joven evitó pagar los 300 millones de dólares que se solicitó en la demanda.

Miley Cyrus: ¿Cuándo se dio a conocer sobre la demanda de plagio?

La demanda en contra de Miley Cyrus fue presentada en 2018. En los documentos, el jamaiquino Micjael May acusó que Cyrus, RCA y Sony plagiaron el coro de su canción que originalmente dice “corremos hacia las cosas, las cosas no corren hacia nosotros”, mientras que en el tema de la joven el fragmento dice “corremos hacia las cosas, las cosas nos funcionan”.