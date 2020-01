Rosa Bartra y sus polémicas frases de campaña para lograr una curul en el Congreso de la República en las elecciones 2020 continúa generando una serie de críticas en las redes sociales.

Esta vez, el integrante de “Esto es guerra”, Mario Irivarren, lanzó un fuerte comentario contra la excongresista a través de Instagram.

PUEDES VER Mario Irivarren juega broma pesada a Ivana Yturbe en Disney [VIDEO]

El chico reality se encuentra con su pareja Ivana Yturbe disfrutando de un paseo en Europa tras recorrer Disney. Allí hizo un alto a sus actividades para criticar la frase de campaña que está utilizando la política.

“Si ya sabes cómo me pongo, por qué coimeas”, se lee en el panel publicitario de la exfujimorista. El participante de “Esto es guerra” aseguró que

“Hago una pausa al recorrido en Disney porque vi esto y no puedo dejarlo pasar. Que tal con...chuda”, escribió Mario Irivarren en sus historias de Instagram. Los seguidores del chico reality quedaron sorprendidos con la publicación.

Mario Irivarren arremete contra Rosa Bartra por polémica publicidad. Fuente: Instagram

Pero esta no sería la primera vez que un personaje de la farándula peruana menciona a Rosa Bartra. En una entrevista, la cantante criolla Lucía de la Cruz reveló que la postulante al Congreso impidió que ella postulara en las elecciones 2020.

Mario Irivarren se sometió a implante capilar

El chico reality se sometió a una operación de implante capilar para eliminar las 'entradas' que presentaba en el cuero cabelludo.

Mario Irivarren se sometió a implante capilar.

“Lo recomiendo al 100%, no he sentido dolor ni molestia. No hubo mayores molestias, lo único, esperar a que me crezca el pelo”, aseguró a sus fans tras renovar su look.