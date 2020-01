Liliana Trujillo: “El teatro renovó mi autoestima”

Por: Cecilia Castillo S.

Gracias a ‘Rosa Chumbe’, Liliana Trujillo fue considerada mejor actriz en reconocidos festivales como el BAFICI (Argentina), DIVA Film Fest (Chile) y Fuengirola (España). Este año, la también actriz de teatro y televisión lo inicia como docente, faceta que según nos revela fue ‘gracias a Fujimori’. En las últimas semanas del 2019, además, tomó parte del rodaje Ronnie Monroy ama a todas, que trajo de vuelta al cine a Josué Méndez tras diez años.

¿Además de muchos premios, qué te dejó ‘Rosa Chumbe’?

A mí, en particular, un poco la seguridad de poder trabajar un personaje, digamos, concentrado, porque yo, Liliana, soy bastante dispersa, pero para este personaje sí había bastante concentración.

Este año no actuarás hasta setiembre. ¿Qué encuentras en la docencia?

La docencia me da la oportunidad de ser útil, porque los procesos de cada persona son muy particulares. Cada quien tiene un ritmo de aprendizaje. Yo, como alumna, por lo menos en mi etapa escolar he sido muy distraída, conversadora y no rendía. Entrar al teatro me dio la posibilidad de renovar mi autoestima, de elevarla, por eso me gusta muchísimo el teatro, porque me devolvió una mirada, para mí, más amable y creo que ese fue como el principio para poder enseñar.

¿El paso a la docencia fue algo natural?

Yo llegué a la docencia por Fujimori. No había más televisión porque Michel Gómez dejó de producir, y hacer teatro era difícil por todo el clima que se vivía, entonces empecé a enseñar teatro a los niños, pero no había Google ni tutoriales, así que ingresé a la UNIFÉ y estudié.

Mucho se cuestiona a los ‘chicos realities’ que pasan a la actuación. ¿Qué opinas?

¿Tú como le dices a alguien que tiene la oportunidad de trabajar, dentro de la actuación, que no lo haga? Se le ha presentado en la vida esa oportunidad y ya dependerá de cada quien si le gusta o no. Cuántos ejemplos hay de actores que empezaron como modelos.

¿Haces casting? Algunas figuras se niegan a pasarlo.

Sí claro. Sí lo paso. Creo que son posturas, una audición, en mi opinión, no pone en tela de juicio tu capacidad actoral, sino es para ver si haces ‘match’ con quien haría de tu hijo, tu nieto, tu familia. Audicionas para ver si es que es posible variar, si eres flexible o no, si te va bien o no.

