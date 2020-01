Lorena Álvarez será el reemplazo de Juliana Oxenford en programa de Latina

Luego que Juliana Oxenford anunciara su salida del espacio noticioso de Latina, finalmente se encontró un reemplazo para la controvertida periodista, y no será otra que Lorena Álvarez, quien aprovechó sus redes sociales para comunicar que toma este nuevo reto con mucho entusiasmo en una época clave como la electoral.

En su cuenta oficial de Instagram, Lorena Álvarez anunció que ella tomará las riendas de “90 Central”, el espacio de noticias de Latina durante la noche, programa previo al inicio de su horario prime. Sin embargo, anunció también que no dejará el programa del mediodía.

“Mi mamá me enseñó que el trabajo dignifica. Este #2020 voy a estar dignísima en #Latina. Desde este lunes 6 de enero los espero como siempre en #90mediodia con mi partner #SigridBazan. Unas horas después, 6.55pm, ustedes y yo tenemos una cita en #90central. Regreso a la noche y en tiempo electoral. Esto va a estar interesante. Se acabaron las vacaciones”, escribió Lorena Álvarez en su cuenta oficial de Instagram.

Juliana Oxenford deja “90 Central”

Luego de 3 años al mando de la conducción de 90 Central, Juliana Oxenford dejó el espacio de noticias de Latina para asumir un nuevo reto profesional.

Así lo revelaría la periodista: “Cuando me convocó el programa pensé que esto no iba a funcionar, jamás me imagine que se iba a terminar convirtiendo en el programa periodístico de más rating... Gracias por la buena onda a los gerentes, gracias al equipo de estudio”.

En las semanas previas al anuncio de su salida de Latina, se especuló mucho si el canal habría decidido no contar más con sus servicios, entre otras cosas, por su carácter polémico, a lo que Juliana Oxenford aseguró:

“Estoy leyendo varios mensajes pendientes en redes y quiero aclararles que, tal como lo dije en mi último programa, nadie me sacó de Latina. Al contrario. Fui yo la que decidió no renovar contrato para asumir un nuevo reto. Me fui súper bien, como tiene que ser”, sentenció Juliana Oxenford en Twitter.