El productor de cine Harvey Weinstein, quien remeció la industria de Hollywood en 2017 cuando reconocidas actrices y figuras relacionadas al espectáculo lo acusaron de violación sexual, acoso y más, habló de su actual situación.

Celebridades como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Cara Delevingne, Asia Argento, Mira Sorvino, Ashley Judd, Rose McGowan, Léa Seydoux fueron algunas de las mujeres que decidieron contar sus terribles experiencias con el hombre de 67 años.

Tras más de dos años desde que se hicieran publicas las denuncias, finalmente Harvey Weinstein será juzgado por sus delitos. Este lunes de 6 enero, en la Corte Suprema de Nueva York, en Estados Unidos, se dará inicio al juicio contra el productor, quien, antes de salir a la luz las acusaciones, era uno de los hombres más poderosos de Hollywood.

A poco de empezar el juicio, Weinstein dio una serie de declaraciones donde intentó justificar sus agresiones sexuales. Además, reveló que se encuentra terapia.

Harvey Weinstein señaló que los últimos años han sido “extenuantes” y reconoció que, en aquella época, estuvo “consumido” por la “búsqueda del éxito” y planea “reconstruir” su carrera si es hallado no culpable, informó CNN.

Además, el acusado mencionó que producto a su mala conducta tuvo problemas familiares, personales y profesionales.

“Eso me hizo descuidar a mi familia, mis relaciones y atacar a la gente a mi alrededor. Llevo en rehabilitación desde octubre de 2017, y he estado involucrado en un programa de doce pasos y meditación. He aprendido a desprenderme de mi necesidad de control”, añadió.

¿Cuándo procesaron a Harvey Weinstein por abuso sexual?

En mayo de 2018, la justifica estadounidense hizo efectivas las decenas de denuncias contra Harvey Weinstein. La detención al productor llegó tras un año de hacerse publicas las historias de la víctimas.