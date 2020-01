Hailey Baldwin es la joven esposa del cantante Justin Bieber y esto le ha valido cientos de comentarios negativos y constantes ataques a través de las redes sociales, en los que la suelen comparar con las exparejas del canadiense, además de enfrentarla constantemente con Selena Gomez.

La modelo de 23 años aprovechó el inicio del 2020 para reflexionar y publicar un extenso mensaje en su perfil de Instagram, donde confiesa lo mucho que le afectan las comparaciones y críticas que recibe por parte de los cibernautas.

“FLASH DE NOTICIAS: ¡duele ser destrozado en Internet! Duele ser comparado con otros seres humanos todos los días”, fue parte del emotivo mensaje de Hailey Bieber, como se hace llamar ahora que está felizmente casada con el intérprete de “Yummy”.

Foto captura: Hailey Baldwin Instagram

Hailey Baldwin suele interactuar constantemente con sus seguidores de Instagram, donde comparte muchos momentos de su vida y la de su esposo. Sin embargo, no todas sus publicaciones son bien recibidas.

Hailey Baldwin envía mensaje a quienes la critican en redes sociales

"Me duele que la gente saque conclusiones precipitadas y haga suposiciones. Duele sentir que no estas a la altura de cierto estándar y la lista sigue y sigue. Comparto esto solo porque pesa a menudo en mi corazón y porque es importante ser honesto acerca de cómo estas cosas nos afectan mental y emocionalmente", continuó.

La esposa de Justin Bieber también dijo en su mensaje, que le gusta la conexión humana, así como escuchar las historias de vida de los demás. “Me encanta conectarme con otras personas, me encanta encontrar intereses comunes entre mí y los demás, escuchar la historia de las personas, me encanta reír con los demás y me encanta llorar con los demás”, acotó.