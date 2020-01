Emily Ratajkowski comparte imágenes de cómo lucía a los 14 años

Emily Ratajkowski suele compartir contenido sugerente a través de su cuenta oficial de Instagram. La modelo estadounidense de 28 años engríe cada vez que quiere a sus millones de seguidores, pues ella posee uno de los cuerpos más esbeltos del mundo del entretenimiento.

Fotos provocativas en topless, desnudos, semidesnudos es el contenido que se puede apreciar en sus redes sociales. No obstante, la celebridad compartió hace menos de un día una instantánea que desató la euforia y la ternura de los fans.

PUEDES VER: Emily Ratajkowski reta a la censura posando desnuda en la sala de su casa [FOTOS]

Emily Ratajkowski sorprende con su apariencia a los 14 años.

¿De qué trata? Resulta que Emily Ratajkowski usó su Instagram para compartir cómo lucía cuando tan solo tenía 14 años de edad. En la imagen, la modelo aparece posando frente a la cámara y luciendo un diminuto bikini, dejando en claro que siempre se caracterizó por esa esbelta figura que presume.

Emily Ratajkowski a los 14 años.

Además, la famosa escribió un extenso texto que acompañó el post, el cual ya tiene más de un millón de reacciones.

"Me gusta mostrarle a la gente esta foto mía a los 14 años para demostrar que mi cuerpo es natural. Ahora estoy un poco triste por esto. Solo era una niña en esta imagen y desearía que el mundo hubiera alentado a mi yo de 14 años a ser más que solo mi cuerpo ", escribió la joven en Instagram.

Instagram: Emily Ratajkowski aconseja a las adolescentes

Emily Ratajkowski aprovechó la misma publicación para enviar un mensaje a las adolescentes y les pidió que no crean todo lo que ven en redes.

Emily Ratajkowski envió un mensaje a las adolescentes.

“Todavía siento que he recibido poder a través de mi cuerpo y mi sexualidad a través del modelaje y plataformas como Instagram. Afortunadamente, he descubierto partes de mí que son mucho más importantes que la ‘sensualidad’, pero si eres una niña de 14 años que lee esto, no te preocupes por nada de eso por ahora”, añadió.

“Lean muchos libros y sepan que lo que ven en Instagram es solo una fracción muy pequeña de seres humanos completos y maravillosamente complejos”, finalizó.