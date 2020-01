Monique Pardo mantuvo intimidad con Polo Campos cuando él era pareja de Susy Díaz

Monique Pardo remeció el sillón rojo de “El valor de la verdad” en la primera edición del programa del 2020. La exvedette reveló detalles de su vida íntima y sobre sus exparejas, quienes fueron reconocidos hombres de la farándula peruana, entre ellos, el cantautor Augusto Polo Campos.

Como se recuerda, Susy Díaz y Augusto Polo Campos tuvieron una relación mediática, fruto de ese amor nació Florcita Polo. Sin embargo, la pareja terminó por separarse.

Pero lo que nunca salió a la luz fue el amorío que Monique Pardo y el cantautor criollo. “¿Tenías relaciones sexuales con Polo Campos cuando era pareja de Susy Díaz?”, preguntó Beto Ortiz a la exvedette.

A lo que ella confesó: “Sí” Según la intérprete de 'Caramelo', él la visitaba a su casa y la invitaba a cenar en secreto. “Él es un hombre increíble, lo amo, lo amaré siempre, por eso estoy diciendo la verdad. A mí no me gustaba como pareja, pero como amante era el mejor”, indicó.

Monique Pardo en "El valor de la verdad".

Contó que en una oportunidad, él regó dinero en el piso como una alfombra para que ella pudiera pasar sobre él. Este incidente le llevó a pensar que no quería una relación con Augusto Polo Campos. “Me dije ‘con este a escondidas’”, declaró Monique Pardo.

Monique Pardo tuvo ‘noche loca’ con César Cueto

La exvedette calificó de ‘súper dotado’ al exfutbolista y estrella de Alianza Lima. “Estaba con un hilo dental, con una tanga. Me acuerdo que me desperté en su pechito y cuando llegue a mi casa, me di cuenta que había perdido mi tanga de jean”, manifestó.