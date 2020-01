Monique Pardo confiesa que conoció íntimamente a Mick Jagger

Durante décadas se habló mucho del supuesto affaire que Monique Pardo habría tenido con el mítico cantante de The Rolling Stones, Mick Jagger. Finalmente, en “El Valor de la Verdad” la ex vedette decidió acabar con los rumores y no solo confirma que sí tuvo intimidad con el rockero inglés, también contó todos los detalles de cómo se gestó este encuentro amoroso.

Beto Ortiz lanzaría la pregunta “¿Le encantaba a Mick Jagger lucir su anaconda?”, esto causó una serie de risas no solo al periodista, sino también a los acompañantes de Monique Pardo. La hija de esta reveló que en su momento llegó a ver un álbum completo con fotografías de su madre con el cantante de “Satisfaction”.

Monique Pardo preguntada por experiencia con Mick jagger.

Entonces, Monique Pardo comenzó su relato asegurando que este encuentro se llevó a cabo en un hotel de la ciudad de Iquitos, cuando Mick Jagger se encontraba en la selva peruana grabando la película “Fitzcarraldo” del aclamado director alemán Werner Herzog.

“Hay una foto que él me tomó, un momento que él se va a su habitación... había en la mesita una camarita chica y voltea y me toma una foto... ¿Cómo estaba? No te lo voy a decir (dirigiéndose a Beto Ortiz), lo vas a ver... Y se va a su habitación a hacer sus cosas”.

Monique Pardo conoció a Mick Jagger en 1980.

Un poco impaciente porque Monique Pardo no daba detalles de su encuentro con el rockero, Melcochita interrumpe y le pide a la ex vedette que cuente el episodio de la “anaconda”.

Monique Pardo lo cuenta así: “Él andaba con una trucita celeste, como una trusa de nadador y se le notaba (el pene) y era muy delgado, la carita un poquito flojita, pero de la cintura para abajo bien duro”.

Acto seguido, Monique Pardo relata que en dicho momento se encontraba con su pareja de turno: “Él estaba frente a mi cuarto y yo salía con mi novio y él se nos pasaba...”, entonces, Beto Ortiz, impresionado, insiste sobre el hecho de la pareja que se encontraba junto a ella. Ante esto, ella responde.

“Él (su pareja de ese entonces) se retiró porque le dije ‘me quiero quedar una semana más, anda haz tus cosas’... No sé si se dio cuenta, pero la leyenda a mí me ha hecho crecer y creo que no solamente a mí, creo que Mick Jagger no hubiera tenido un espectacular concierto con 60 mil personas si no se hubiera ligado al pueblo y el pueblo soy yo...”

Monique Pardo tuvo hasta dos encuentro con Mick Jagger.

Este último comentario causó la risa del propio Beto Ortiz, pero Monique Pardo, muy seria, reveló algo de vital importancia: “.... Me dijo una frase célebre: ‘Mick in Peru is nothing’ (Mick en el Perú no es nadie) … Él lo sentía porque yo salía a la calle y me saludaban, a él no lo empelotaban, buscaban a Claudia Cardinale”.

Ante esto, y tras revelar que llegó a conocer a Werner Herzog (director de la película), el cual paraba siempre al lado de Mick Jagger, la hija de Monique Pardo relató que su madre y el líder de The Rolling Stones tuvieron un segundo encuentro en un hotel de Urubamba en Cusco.