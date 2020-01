Luego de anunciar que retornará a la conducción de “Abre los ojos”, Beto Ortiz se despidió de “El valor de la verdad” y reveló cuándo se emitirá la última edición del polémico programa de Latina.

De acuerdo a los propios comentarios del polémico periodista, el espacio televisivo en que diversas figuras de la farándula se sometieron al polígrafo ya cumplió su ciclo.

“La última emisión será el sábado 22 de febrero, luego será reemplazado por un nuevo formato. El sillón rojo está muy viejito y creo que ya se ganó su lugar en el museo de la televisión nacional”, expresó el conductor de televisión.

Como se recuerda, a partir de ahora, Beto Ortiz estará al frente de “Abre los ojos”, programa que se transmitirá los domingos a las 10 p.m. por la señal de Latina.

“Siempre he estado con un pie en el periodismo y otro en el entretenimiento, así que no creo que sea algo tan diferente a lo que ya me han visto hacer en televisión en los últimos 30 años”, expresó el conductor de “El valor de la verdad” en referencia a su nuevo espacio.

¿Quién fue el último invitado de “El valor de la verdad”?

El pasado sábado 4 de enero, se transmitió una de las últimas ediciones de “El valor de la verdad”, donde Monique Pardo estuvo como invitada.

Durante su participación en el sillón rojo, la exvedette contó anécdotas sobre su vida privada que involucraron a César Cueto, Augusto Polo Campos, Héctor Chumpitaz y Teófilo Cubillas.

Beto Ortiz sorprende a expareja de Marina Mora con propuesta

Durante “El valor de la verdad” de André Castañeda, Renzo Spraggon hizo una demostración de su trabajo como stripper, tras lo cual Beto Ortiz le dijo “¿Y cuánto cobras? Pues de una vez”, desatando las risas del exenamorado de Marina Mora.