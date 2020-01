Brunella Horna asegura que Acuña no invirtió en sus negocios: “A mí nadie me regaló nada”

Brunella Horna saca cara por todos sus bienes y asegura que a ella nadie la ha ayudado económicamente, pues afirma que todo lo obtenido es en base a su esfuerzo.

La empresaria niega haber recibido apoyo de su expareja, el empresario Renzo Costa, y de su novio, el ex congresista Richard Acuña.

“Yo sé que la gente habla, pero todo lo que tengo es por mi esfuerzo y no porque me hayan regalado nada. Es fácil juzgar sin conocer mi esfuerzo”, declaró la modelo.

La empresaria confesó, que inicialmente, sufrió mucho ante los fuertes comentarios que recibía de los internautas quienes la tildaban de interesada.

Brunella Horna y Richard Acuña

Ante estos calificativos que recibía, Brunella Horna aseguró estar tranquila, pues ella afirma que ninguno de esos comentarios han afectador su estado de ánimo.

La cadena de ropa que tiene y el nuevo spa “Brunella salón” han sido obtenidos por su arduo trabajo y sus ahorros.

Brunella Horna.

“Al comienzo me dolía y molestaba (que me digan interesada) y también a mi familia, pero ahora ya no porque lo que tenemos es por nuestro esfuerzo”, dijo la novia de Richard Acuña.

Brunella Horna y Richard Acuña en Instagram.

Asimismo, la conocida ‘Wawita’ se animó a contar cuales son las cábalas que ha realizado para recibir este 2020.

Entre una de ellas reveló cuál es la que más utiliza para tener éxito en los negocios."Antes de la medianonoche me baño en miel porque atrae el dinero y la buena suerte", afirmó.