Un par de reporteros crearon gran conmoción en redes sociales tras expresar una serie de comentarios sobre la primogénita de Beyoncé, Blue Yvy Carter. Luego de la controversia los protagonistas tuvieron que pedir disculpas públicas por las desagradables opiniones.

La pequeña de 7 años es hija de la cantante americana y el rapero Jay Z. A pesar de su corta edad, se ha convertido en un icono de la moda gracias a su lujoso estilo de vestir y su exclusivo clóset. A pesar de este detalle, no ha podido evitar ser blanco de críticas.

Todo comenzó la semana pasada, cuando una amiga de la cantante publicó una fotografía de su celebración de Año Nuevo, junto a la menor quien aparece en imágenes luego de un buen tiempo alejada de las cámaras.

Austin Collins, critico de cine de Vanity Fair, escribió en Twitter un hiriente comentario sobre la apariencia de la engreída de Beyoncé. “Tengo un presentimiento que los genes de Jay Z se van a manifestar en el rostro de Blue Yvy y siento mucha pena por ella”, escribió el periodista.

El mencionado ‘tuit’ generó una ola de críticas, ya que los usuarios tomaron de manera muy ofensiva la opinión de Collins, alegando que no hay nada de malo en que una niña se parezca a su padre.

Pero ahí no acaba el problema, pues el controversial comentario recibió la respuesta de una colega. Violet Lucca, editora web de la revista Harpers, quien dejó una réplica que aumentó las molestias de los usuarios. “¿Aún no se han manifestado? O quizá ella solo se hará cirugía plástica a los 16... no puedo evitar sentirme apenada por los millonarios”, comentó.

Luego de los lamentables comentarios, los periodistas recibieron los ataques de muchos fans de la cantante, quienes sindicaron a los involucrados como crueles y racistas. “¿Por qué alguien se atrevería a decir cosas negativas del hijo de alguien? Está fuera de los límites. No se dicen cosas malas sobre el hijo de nadie y punto", escribió un usuario.

Debido al hecho ahora enfrentan la posibilidad de ser despedidos de sus cargos por lo que finalmente los reporteros se vieron obligados a ofrecer sus disculpas hacia la hija de Beyoncé.

“Lamento mucho lo que dije en el tuit sobre Blue Yvy, fue una pésima broma y las niñas de raza negra particularmente se merecen algo mejor”, expresó en Twitter. Por otro lado, Lucca se excusó diciendo que se encontraba distraída cuando hizo el comentario y que lamenta que los hijos de personalidades famosas no tengan límites.