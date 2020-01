Hace aproximadamente 17 años se estrenó “Cómplices al rescate”, producción mexicana que puso en el foco a Belinda, quien siendo muy joven conquistó a los televidentes. Sin embargo, la actual cantante renunció a la mitad de la historia teniendo como reemplazo a Daniela Luján, algo que generó mucho disgusto entre los fans de la telenovela infantil.

Aunque se especuló mucho sobre una posible rivalidad, las jovencitas nunca hablaron claramente sobre el tema, pero cuando fueron entrevistadas se notó una cierta molestia sobre todo por parte de la intérprete de 'Sapito'.

Muchos de los seguidores de la telenovela quedaron desconcertados con el ingresó de Daniela Luján y fue acusada de la salida de Belinda, algo que quedó descartado, pues fueron los padres de la cantante que decidieron sacar a su hija del proyecto.

¿Cómo nació la “pelea” entre las actrices? En Twitter crearon un hilo donde detallaron paso a paso la verdadera historia, donde la única que salió perdiendo fue Luján.

Según un usuario de redes, la idea de la novela “Cómplices al rescate” fue Daniela, quien en aquella época gozaba de gran popularidad por participar en “Luz Clarita” y, posteriormente, en “El Diario de Daniela”.

La joven compartió a la productora Rosy Ocampo que sería buena idea realizar una historia de gemelas, muy parecido al Príncipe y el Mendigo. Tras escuchar la propuesta, Ocampo le garantizó que si le dan luz ver al proyecto, ella sería la protagonista.

¿Por qué Daniela Luján no apareció en la producción mexicana? Cuando la historia ya estaba a punto de rodarse, la productora empezó a buscar una doble de Daniela para que a ella se le haga más fácil interpretar. Sin embargo, la joven se llevó una amarga sorpresa cuando Ocampo presentó ante los medios a Belinda como la única protagonista.

Sin embargo, al alcanzar esta serie una gran popularidad y éxito, el periodo del tiempo en el que estaría al aire se extendió, los padres de Belinda optaron por sacarla de la producción porque esto afectaría significativamente la carrera artística de la joven estrella. La productora, en medio de un escándalo provocado por declaraciones de la pequeña actriz en su contra, tuvo que encontrarle un reemplazo.

Según lo recogido por el usuario, la actriz, años mayor que Belinda, decidió aceptar el rol sin importarle haber sido excluida de su propio proyecto en un principio, a cambio de la promesa de un papel protagónico en otra telenovela. No obstante, la productora no cumplió su palabra y dejó en el aire a Daniela Luján.

Cuando la recordada Luz Clarita tomó los papeles de las hermanas Silvana y Mariana en la novela, inmediatamente los seguidores de “Cómplices al rescate” dieron el gritó al cielo y tildaron a Daniela como la mala de la historia.

Belinda arremete contra Daniel Luján

Cuando Daniela Luján apareció en “Cómplices al rescate”, los medios buscaron la opinión de Belinda, quien marcó distancia de ella con polémicos comentarios.

“Yo no la veo como competencia. Ella no impone moda, es una actriz, pero no es ni cantante ni impone una moda. Yo la veo normal. Yo la veo que lleva los vestuarios de Televisa y yo no. A mí me gusta imponer muchísima moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir”, señaló.