Durante estos días Australia viene sufriendo una serie de incendios forestales de gran envergadura, devastando grandes territorios y causando la muerte de millones de animales, entre ellos, Koalas y canguros (especies únicas del lugar).

Ante esta situación, la modelo peruana Paula Manzanal tuvo que dejar su hogar para refugiarse en España para acompañar a su pequeño hijo, según información a El Popular.

Incendios forestales en Australia.

“El padre de mi hijo es australiano, mis suegros tienen todo en ese país y se me parte el corazón ver tanto desastre”, relató al conocido medio.

La exparticipante de realities de competencia lamentó la realidad en el país oceánico y la cantidad de pérdidas humanas y de animales que se han dado debido a estos incendios.

"Australia ha sido mi hogar durante los últimos 8 años y los animales están en peligro, muchos han muerto por los incendios", sostuvo.

“Australia es una tierra mágica y ojalá se pueda solucionar el problema”, agregó la modelo mostrando su preocupación por las consecuencias que tendrá dicho país luego de que el fuego arrase con todo en caso no se llegue a controlar el desastre.

Paula Manzanal se pronuncia en Instagram

A través de sus historias de Instagram, la exchica reality compartió un video donde se ve a una mujer abrazando a un canguro, junto al hashtag ‘Pray for Australia’.

“La veo como una madre preocupada por el él, por el bienestar de sus bebés. Esta cangurita triste por que más de la mitad de su hábitat fue destruida por el incendio. No sé si estoy muy sensible o qué onda, pero este video me rompió el corazón”, escribió.