La modelo Olinda Castañeda se burló sobre la futura producción que va a realizar su colega Tilsa Lozano en los próximos días basada en su biografía.

Olinda Castañeda no tuvo pelos en la lengua para dar su opinión acerca de la nueva serie de la exvengadora.

Olinda Castañeda. Foto: Instagram.

“Si la serie va a hablar la verdad y la va a poner a ella como la antagonista, como lo ha sido en muchas relaciones puede ser que funcione, pero si van a vender una historia donde es la Madre Teresa de Calcuta como se vende Tilsa, como una dama y mujer digna, pues no creo que tenga rating", declaró en una entrevista local.

“Uno sabe que las novelas y series te enseñan a cómo cuidarte de esa clase de personas, así que aprenderían bastantes también”, resaltó Olinda Castañeda.

Según resalta la modelo está próxima producción tendría sentido si se cuenta la verdadera historia de la exlider de ‘Las Vengadoras’ y que no se la muestre como la ‘Madre Teresa de Calcuta’.

De la misma manera, habló sobre la recientes imágenes compartidas por Tilsa Lozano recibiendo el Año nuevo con su expareja Jackson Mora.

“Me parece que todo es planeado porque no quieren que sepan de su relación por el tema judicial y así puedan aceptar su demanda y fingir que le hice daño moralmente”, sentenció.

“Ella dijo que la he insultado, que he lucrado con su nombre y eso es falso. Ella salió llorando diciendo que no quiere nada con él y ahora sale un brazo (de Jackson) o que él se está atendiendo en el local de ella...Estas cosas la dejan mal en su imagen”, finalizó Olinda Castañeda.