La cantante peruana Sandra Muente se pronunció a través de su cuenta de Instagram para enviar un fuerte mensaje en el que respondió a las críticas que ha recibido por ser una figura pública.

La exparticipante de “El dúo perfecto” compartió una foto en bikini, sin importarle lo que pudiesen decirle sobre su cuerpo y junto a esta publicación se refirió al gran poder que tienen hoy las redes sociales.

Sandra Muente

“Muchos de ellos me escriben y me dicen que debería ser más delgada, que debería cantar reggaetón, que debería terminar con mi novio porque es mayor que yo, que debería hacerme más mediática”, expresó. “Yo me río y pienso que deberían buscarse algo más interesante que hacer que andar criticando la vida de los demás para que sean más felices”, añadió la intérprete en parte de su publicación.

Sandra Muente también aclaró que no está dispuesta a soportar los comentarios ofensivos que surjan en su contra. “Me dicen “eres una figura pública” aguántate los comentarios. Y, pues no. No tengo por qué aguantar nada que incite al odio o a la violencia. Ni yo, ni ninguna mujer, ni yo, ni ninguna persona. Afortunadamente soy muy feliz, estoy muy segura de mi misma, soy consciente de lo mucho que he crecido y también de lo mucho que me falta por crecer”, escribió en Instagram.

Sandra Muente

Además, la exconcursante de “El dúo perfecto” se mostró muy orgullosa de haber publicado una foto donde luce su figura tal cual es. “Estaba pensando mucho si subir esta foto o no porque si, pues, se me nota el rollito y eso seguramente va a desatar comentarios como "cuida tu salud, no deberías verte así, no te pongas bikini”. Pues, gracias por su preocupación, pero como ya lo he dicho antes, en eso estoy, cuidándome mucho, queriéndome mucho y aprendiendo a que más allá de mis transformaciones físicas por pérdida de peso, yo valgo más que los kilos que tengo. Y me siento hermosa y me pongo bikini porque me gusta broncearme y punto”, manifestó.

Finalmente, la cantante aconsejó a sus seguidores que vivan su vida sin importar lo que digan los demás. “Tú también eres hermos@. No importa si tienes menos o más de esto o de lo otro. No tengas roche de ser quien eres. Disfruta mientras los demás ladran”, sentenció Sandra Muente en Instagram.