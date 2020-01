Rodrigo González expone “secreto” de Mario Hart [VIDEO]

Rodrigo González, exconductor de Latina y amigo de Gigi Mitre, sigue imparable en su perfil de Instagram. En medio de sus cientos de publicaciones, compartió una fotografía donde aparece Mario Hart y su esposa Korina Rivadeneira, quienes disfrutan de un hermoso atardecer en una casa de playa.

El popular ‘Peluchín’ no pasó por alto un gran detalle en los pies del ex chico reality, en el que evidenció que una de sus uñas estaría con un problema dermatológico, pues presenta un color marrón en esa área.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, Rodrigo González compartió la instantánea de los esposos y escribió lo siguiente: “Por arriba flores y por abajo temblores”.

De momento, Mario Hart ni su esposa Korina Rivadeneira no se han pronunciado sobre el comentario de la exestrella de Latina. Como se recuerda, el ex chico reality y el comunicador han tenido discrepancias en redes sociales, debido a unas imágenes que el popular ‘Peluchín’ comentó sobre la esposa de Hart.

Rodrigo González expone detalle en el pie de Mario Hart. (Foto: Instagram)

Mario Hart y Rodrigo González tienen enfrentamiento por Korina Rivadeneira

Luego que Mario Hart indicara que ‘Peluchín’ despotrica contra las figuras de la televisión y que confía plenamente en su esposa Korina Rivadeneira, quien realizó un viaje de trabajo junto a Gino Pesaressi, Rodrigo González le envío contundente mensaje al piloto.

“¡Al contrario! Estoy más entretenido que nunca, trabajo no me falta, talento menos; no necesito bailar en el programa de Gisela para figurar por 2 soles y que todas las semanas te digan que no tienes talento y te aterricen, mi estimado Rodolfo”, escribió el periodista en sus redes sociales.