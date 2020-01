Tras las especulaciones que aseguraban que las escenas de Nicola Porcella en la telenovela “Te volveré a encontrar” se habían eliminado debido a los escándalos protagonizados por el exchico reality, Miguel Zuloaga, productor de la ficción, decidió pronunciarse.

El productor de la telenovela de Pro TV aclaró que la información difundida es falsa, por lo que la participación de Porcella en la producción protagonizada por Alondra García Miró continúa intacta.

Nicola Porcella reflexionó por polémicos episodios en el 2019

“Eso es amarillismo. En una novela tan importante no se puede eliminar escenas, porque pierde historia, y tampoco tendríamos por qué hacerlo”, precisó. “(Nicola Porcella) Está en la novela, nadie lo ha sacado y nadie lo va a sacar”, añadió.

De acuerdo a los comentarios de Miguel Zuloaga, los problemas en los que se ha visto involucrado el exintegrante de “Esto es Guerra” no tienen por qué perjudicar su trabajo como actor en la mencionada producción.

“Si bien Nicola Porcella es una persona polémica y ha tenido problemas en la televisión por cosas que han pasado, me parece que ha hecho un buen trabajo. También se ha preparado”, manifestó.

Por otro lado, Miguel Zuloaga aclaró que “Te volveré a encontrar” aún no se ha emitido en la televisión por decisión de América TV. “'Te volveré a encontrar’ se grabó en el tiempo que tenía que grabarse”, aseguró. “Nosotros hacemos novelas por encargo de América (TV) y ellos se encargan de emitirlas al aire. Nosotros no sabemos cuándo las van a programar. Si se ha demorado, es porque [América] es un canal que tiene un estelar importante, entonces no hay un espacio para una novela adulta", añadió.

Recordemos que “Te volveré a encontrar” cuenta con la participación de actores como Pablo Heredia, George Slebi, César Ritter, Leslie Stewart, entre otros. Además, esta producción marca el debut actoral de la modelo Alondra García Miró.