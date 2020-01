Monique Pardo confiesa que tuvo ‘noche loca’ con César Cueto: “Era un súper dotado”

La exvedette Monique Pardo se presentará este sábado en “El valor de la verdad", donde contará pasajes secretos sobre su vida privada, como el encuentro íntimo que tuvo con el exfutbolista César Cueto.

En el adelanto del programa de Latina que compartió Beto Ortiz en Instagram, se oye a la polémica figura revelar que tuvo relaciones sexuales con el ‘Poeta de la zurda’.

“¿Tuviste una 'noche loca’ con César Cueto?”, le pregunta Ortiz a su invitada, quien se muestra un tanto nerviosa en el sillón rojo.

Monique Pardo en "El valor de la verdad"

Tras escuchar la interrogante, Monique Pardo cuenta cómo fue su encuentro íntimo con César Cueto, a quien le dirigió un halagador comentario por su desempeño sexual. “Estaba con un hilo dental, con una tanga. Me acuerdo que me desperté en su pechito y cuando llegue a mi casa, me di cuenta que había perdido mi tanga de jean. Era un tipo, para mi, un súper dotado”, manifestó.

Durante su participación en “El valor de la verdad”, Monique Pardo también habló acerca de distintos personajes que destacaron en el fútbol peruano, como Héctor Chumpitaz y Teófilo Cubillas.

Monique Pardo confiesa que la confunden con Susy Díaz

En otro adelanto de “El valor de la verdad” que publicó Beto Ortiz en Instagram, se ve el preciso momento en que Monique Pardo confiesa que, en más de una oportunidad, la han confundido con Susy Díaz.

“Cuando a mí me agarran, se vuelven locos y me dicen ‘¡Tú eres, tú eres...!’, antes que me digan Susy Díaz, les contesto ‘Soy Monique Pardo’…Porque me dicen...'¡Susy Díaz!'...'No, soy Monique Pardo'”, comenta la exvedette, entre risas.