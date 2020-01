Sin duda, Miley Cyrus se ha convertido en una de las cantantes con mayor popularidad a nivel internacional. Su carrera musical ha destacado por canciones como ‘Wrecking Ball’ y ‘Party in the U.S.A.’. No obstante, también ha experimentado algunos fracasos a lo largo de su trayectoria.

Este es el caso de la canción ‘Cattitude’, la cual ha sido considerada como la peor canción del 2019 según la revista Forbes. El tema fue una colaboración con el popular drag queen RuPaul.

“Si nunca has escuchado esta abominación antes, no la reproduzcas, cierra tu laptop y lánzala en la fuente de agua más cercana para que la tentación no te gane. Si por cualquier circunstancia ya tuviste la mala suerte de escuchar este track, ya sabrás que la letra es más horrible que cualquier insulto existente”, se lee en la crítica de la revista.

Su canción 'Cattitude' fue nombrada como la 'peor canción del 2019' por la revista Forbes.

La mencionada canción forma parte de su más reciente álbum ‘She is Coming’, el cual fue lanzado el 31 de mayo del 2019. El EP consta de 6 canciones, incluyendo ‘Cattitude’ y es la séptima producción de estudio de Miley Cyrus.

Las opiniones manifestadas en la publicación de Forbes mencionan las desatinadas letras de la canción, en las que destacan las referencias sexuales, que muchos han tildado de ‘embarazosas’.

Sin embargo, a pesar de las duras críticas que ha despertado el tema de Miley Cyrus, en la plataforma YouTube cuenta con casi 2 millones de reproducciones.

En la misma lista de las ‘Peores canciones del 2019’ también figuran grandes estrellas como Taylor Swift, Katy Perry, Ed Sheeran y Kanye West; detalle que demuestra que hasta los más grandes artistas pueden cometer errores.