Juan José Origel, más conocido como “Pepillo”, anunció mediante una entrevista en exclusiva ante las cámaras del programa “Hoy”, su retiro de la televisión mexicana. Además, el conductor con años de experiencia, contó los motivos que lo impulsaron a tomar esa decisión.

“Pepillo” de 72 años de edad le hizo saber a todo el mundo que su tiempo en la televisión ya se acabó y lo que corresponde ahora es el retiro, debido a que la fuerza para continuar con sus labores, ya no son las mismas.

‘‘Me retiro de los espectáculos, ya, yo creo que ya, ya di lo que tenía que dar, ya me voy, ya hice, ya trabajé, me quiero ir a vivir a otro lado, a ver que me va a cambiar la vida’’, afirmó el conductor.

Además, Juan José se refirió a que es consciente de su edad y por ello pensó en retirarse para que la pregunta sea “¿por qué?” y no un “ya vete”.

El conductor de 23 años de experiencia en la conducción, aseguró que su lugar en el periodismo de espectáculos no podrá ser ocupado por nadie porque cada uno es diferente, más bien les deseó que les vaya muy bien a sus colegas.

‘‘Nadie, nadie puede ocupar mi lugar, nadie, que ocupen el suyo, el mío se queda ahí mira, así como esta silla, así vacía así se queda’’, expresó.

Origel nació 14 de septiembre de 1947 en León, Guanajuato, México. De profesión es periodista y ha incursionado como presentador, actor y productor. La primera vez que asumió el reto de conductor fue con el programa Ventaneando en 1996.