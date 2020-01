Juliana Oxenford, exconductora de “90 Central”, se pronunció a través de su cuenta de Twitter para explicar a sus seguidores el motivo de su salida del programa.

Como se conoce, durante estos últimos días la periodista Juliana Oxenford, se encontró en portadas de diferentes medios debido a las especulaciones si realmente la habrían sacado del canal o ella renunció por voluntad propia.

“Estoy leyendo varios mensajes pendientes en redes y quiero aclararles que, tal como lo dije en mi último programa, nadie me sacó de Latina. Al contrario. Fui yo la que decidió no renovar contrato para asumir un nuevo reto. Me fui súper bien, como tiene que ser”, escribió Juliana Oxenford.

Con este mensaje, Juliana Oxenford deja en claro que su retiro fue voluntario. De esta manera cierra muchas interrogantes sobre un supuesto despido en Latina.

A partir de este martes presentarán a las nuevas figuras periodísticas de ATV, entre las que figura Juliana Oxenford.

Como se recuerda, hace unos días la periodista se despidió de sus seguidores con una extensa descripción en las redes sociales.

“Hoy cierro un año y también un ciclo en Latina. Esta noche me despido de “90 Central”. Me voy agradecida por la experiencia, el reto y la gente maravillosa que conocí. Gracias sobretodo al público por convertir el espacio en uno de los más vistos del canal. Nos vemos 6.55″, fue lo que escribió la conductora días atrás.