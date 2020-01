La premiación de los Globos de Oro está por llegar a su edición número 77 y desde 1944, año de la primera ceremonia, han desfilado cientos de presentadores por su escenario.

Desde los más famosos actores de Hollywood hasta los mejores comediantes de la historia de entretenimiento han tratado hacer una ceremonia memorable, algunos con más éxito que otros.

PUEDES VER Globos de Oro 2020: cuándo y dónde ver la alfombra roja de los premios de cine y tv

Durante la historia de los globos, nueve de las presentaciones han sido amenizadas por presentadores. Entre lo más famosos y memorables se encuentran Tina Fey y Amy Poehler, Ricky Gervais y Jimmy Fallon.

Uno de los mejores dúos fue Tina Fey y Amy Poehler , su amistad de años se hizo notar con una excelente química en el escenario. Sus bromas no eran muy actuales, pero sí divertidas.

Presentadores famosos y momentos más divertidos y recordados en la historia de la entrega de premios. Foto: AFP

La primera vez que la ceremonia fue dirigida por un anfitrión fue en 1995 pero no funcionó y se suspendió por 15 años, hasta que llegó el comediante Ricky Gervais, quien generó mucha polémica por sus comentarios ácidos que incomodaron a algunos actores.

Presentadores famosos y momentos más divertidos y recordados en la historia de la entrega de premios. Foto: AFP

A pesar de que sus bromas provocaron molestias en la Asociación de Prensa Extranjera, lo llamaron para conducir de nuevo los premios en el 2015, pero sus comedia se sintió muy forzada y ocupó su lugar Jimmy Fallon, quien hizo una gran inauguración, pero decayó por sus comentarios políticos que no son su fuerte.

En paralelo a los anfitriones, los actores más exitosos entregaban los premios. Los más conocidos han sido Scarlett Johansson quien deslumbra no solo por su divertida personalidad, también por sus exclusivos y hermosos vestidos.

Presentadores famosos y momentos más divertidos y recordados en la historia de la entrega de premios. Foto: AFP

Así también, está Salma Hayek, quien es una de las actrices latinas más exitosas de Hollywood. Reconocida por sus papeles audaces e icónicos como cuando interpretó a Frida Khalo.

Presentadores famosos y momentos más divertidos y recordados en la historia de la entrega de premios. Foto: AFP

Leonardo Dicaprio es otro de los que varias veces ha pisado el escenario como presentador, el actor ha ganado varias veces los Globos de Oro a diferencia del Oscar que bastante tiempo le fue esquivo.

Los momentos más divertidos de los Globos de Oro

Uno de los discursos más memorables fue el de Bette Midler, cuando emocionada fue a recibir el Globo a Mejor Actriz Revelación por la película “La Rosa”. Una de sus frases picaras fue: “Te voy a dar yo dos buenos globos de oro” , luego intentó meterse el premio en la boca y comenzó a reírse.

Sin embargo, un caso totalmente opuesto fue el de Jack Nicholson, quien recibió el premio por Mejor Actor por la cinta “A propósito de Schmidt”.

El actor subió al escenario con unos lentes de sol y una actitud extraña y calmada. Hizo comentarios sobre la operación de nariz de la actriz Nicole Kidman. Finalmente la actitud inusual fue explicada por el mismo Jack Nicholson, pues había tomado un Valium antes de la ceremonia.

Los presentadores también han tenido percances al momento de entregar los premios. Este es el caso de Salma Hayek y Paul Rudd, cuando estuvieron a punto de enunciar a los ganadores, la música se detuvo y la cara de los actores fue de susto.

Al parecer el teleprompter no funcionaba y no sabían que hacer, Paul Rudd intenta saludar a la audiencia, pero Salma Hayek no dijo nada en ese momento.

Uno de los momentos inolvidables fue Angelina Jolie prometió tirarse en la piscina si ganada el premio por Mejor Actriz Secundaria de miniserie por “Gia”. La actriz ganó y más tarde se lanzó a la piscina y empujó a un periodista con ella.