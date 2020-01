Este domingo 5 de enero se llevarán a cabo los tan esperados Globos de Oro 2020, donde se reconocerá a lo mejor al cine y televisión. Sin embargo, más allá de quienes serán los ganadores, hay algo que millones de personas están esperando: el reencuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston.

A mediados de diciembre del año pasado, se confirmó que los exesposos coincidirían en la importante gala, ya que están nominados.

Brad peleará por la estatuilla a Mejor Actor de Reparto por su papel en “Once Upon a Time in Hollywood”, mientras que Aniston, estrella de ‘Friends’, ha sido nominada a Mejor Actriz por la serie ‘The Morning Show’, producida por Apple Tv.

Tras darse a conocer las presencias de Brad Pitt y Jennifer Aniston, los seguidores de ambas estrellas de Hollywood desataron la euforia, pues, luego que el actor se separara de Angelina Jolie se especuló que la expareja estaría a punto de retomar el romance.

Además, se rumoreó que el intérprete de 56 años se habría refugiado en los brazos de su ex tras poner punto final al compromiso que con la popular ‘Maléfica’, con quien crió seis hijos.

Hasta el momento no se sabe si para la ceremonia de los Globos de Oro 2020, los actores asistirán juntos, se cruzarán o harán algo especial, pero de lo que es un hecho es la presencia de la prensa que estará atenta a cualquier incidencia que ocurriera con las celebridades.

¿Cuándo se casaron Brad Pitt y Jennifer Aniston?

Brad Pitt y Jennifer Aniston se conocieron en 1998 y se casaron en una ceremonia privada en Malibú el 29 de julio del 2000. Finalmente, la pareja se divorció el 25 de marzo del 2005 en medio de rumores de infidelidad del actor con Angelina Jolie.