Farik Grippa se casa con Andreina Pastor Lazo tras 14 años de romance

El cantante peruano Farik Grippa pasó a la fila de los casados al contraer matrimonio con Andreina Pastor Lazo, con quien mantiene una relación desde hace 14 años.

Luego de un largo romance, el ganador de “Los cuatro finalistas” se casó con la madre de su hija Valentina en una ceremonia íntima donde estuvieron presentes familiares, amigos y algunos artistas nacionales.

Tras haber llegado juntos al altar, la pareja y sus invitados se dirigieron al Puericultorio Pérez Araníbar en Magdalena del Mar, donde celebraron a lo grande su unión.

Farik Grippa y Andreina Pastor Lazo

Una vez en la recepción, los recién casados se animaron a dar unos cuantos pasos de baile y después se dedicaron unas tiernas palabras.

Farik Grippa se mostró muy emocionado de haber podido unirse en matrimonio con su pareja de 14 años. “Quiero pedirle un fuerte aplauso a mi mujer, la madre de mis hijos, al amor de mi vida y quiero agradecerle a cada uno de ustedes porque estén aquí”, comentó.

Por su parte, Andreina Pastor agradeció por todo el tiempo de relación que lleva al lado del intérprete de “En peligro de extinción”. “Tenemos 14 años, nos conocemos de toda la vida y me sigo enamorando de ti. Pensé que en algún momento el matrimonio entraba en una rutina o costumbre, pero contigo no pasa ni pasará eso. Me casaría contigo en esta vida y todas las que tenga”, manifestó.

Recordemos que Farik Grippa le propuso matrimonio a Andreina Pastor en televisión nacional, cuando se encontraba participando en el programa “Los cuatro finalistas”.

En el matrimonio de Grippa estuvieron presentes varios exconcursantes de “Los cuatro finalistas”, como José Gaona, Jeremy Gómez y Takeo Murata.