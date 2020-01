Hace unos días, Criss Angel compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un video que conmovió a sus millones de seguidores, quienes quedaron sorprendidos y a la vez apenados por la difícil situación que viene atravesando.

A inicios de diciembre, el reconocido ilusionista reveló en una entrevista para el famoso portal TMZ que su hijo de tan solo cinco años Johnny Crisstopher volvió a recaer con el cáncer.

Criss Angel, cáncer, leucemia, Instagram

"Johnny Crisstopher fue diagnosticado con cáncer pediátrico antes de los 2 años, ha estado en tratamiento por más de tres años, ha estado en remisión, pero desafortunadamente ... tuvo una recaída y está regresando al hospital el lunes ", explicó en aquel entonces Criss Angel.

“Por eso estamos parcialmente aquí en California, porque llevamos a Johnny a Disney , lo llevaré a Universal (Studios)”, agregó. Asimismo, agradeció los cientos de mensajes de apoyo que recibió.

Tras hacer de conocimiento que su pequeño volvió a ser diagnosticado con leucemia, él compartió un video en Instagram donde aparece rapando la cabeza de su hijo para así evitar que Johnny sufra por los estragos de la quimioterapia.

“Debemos abrazar lo que no podemos controlar con coraje, fuerza y amor para siempre”, fue el mensaje que escribió para acompañar las imágenes.

Además, en el clip se vio cómo Criss Ángel habla con su hijo para explicarle lo que hará con su pelo.

La publicación conmovió a los seguidores del famoso ilusionista y no dudaron en enviarle mensaje de apoyo: “Oraciones y lo maravilloso que mamá y papá estuvieron aquí para ayudarlo a superar este encuentro”, “Esto me rompe el corazón ... Un niño pequeño como él debería jugar todo el día sin preocuparse por su salud”, “¡Qué hombrecito tan fuerte y valiente! Enviando mucho amor y oraciones”, “Dios los bendiga a todos, no puedo dejar de llorar. Él es tan valiente”.

Criss Ángel organizará evento benéfico para ayudar a niños con cáncer

Criss Angel organizará un evento para recaudar fondos y así apoyar a los niños con leucemia.

"Buscamos recaudar cinco millones de dólares, por lo que necesitamos su ayuda”, agregó el ilusionista.