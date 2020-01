Anahí de Cárdenas atraviesa por el momento más difícil de su vida; tras ser diagnosticada con cáncer de mama, la actriz ha comenzado su tratamiento con quimioterapia sufriendo los primeros estragos de esta que es la caída del cabello. Pero, ahora, la también modelo confesó haber tenido uno de sus peores días tras someterse una nueva sesión de este durísimo procedimiento.

La actriz confesó que sufrió bastante en la segunda sesión de quimioterapia, con diversos estragos físicos una vez finalizada esta que no han hecho sino hacerle sentir como en uno de los peores días de su vida.

En su cuenta oficial de Instagram, Anahí de Cárdenas comenzó su conmovedor como desgarrador relato de esta manera: “Día 2, segunda quimio. Creo que mi cara expresa todo lo que estoy sintiendo. Náuseas, No han parado las náuseas desde anoche. Me han medicado y todo, pero la medicación me duerme y cuando me levanto, más náuseas”.

Anahí de Cárdenas continuó su historia reafirmando que las náuseas no se fueron durante todo el día, que esto no solo la tuvo aletargada sino en un estado de salud de constante debilidad, el cual sumaba a los ya de por sí terribles síntomas producto de la quimioterapia.

“... Tengo todo mi kit anti náuseas, pero aun así #nauseas. Felizmente, ya me empecé a sentir mejor, pero pasé una mañana fatal. Uno puede tener toda la disposición del mundo, pero por lo menos a mí, las náuseas me inhabilitan por completo. Por lo menos, ya que se fue lo que me dio náuseas, así que #tramal nunca más”, finalizó Anahí de Cárdenas con su estremecedor relato en Instagram.

La imagen muestra a una Anahí de Cárdenas que, si bien intenta mantener la sonrisa, lo cierto es que su semblante se nota cansado, con visibles rastros de dolor y un padecimiento a consecuencia de lo extremo que resulta para el cuerpo humano la quimioterapia.

Esta publicación le ha valido en Instagram, hasta el momento, casi 55 mil 100 “likes” y un número no menor de mensajes de apoyo que ha recibido la actriz, entre ellos de muchas personalidades de la farándula local como Sandra Muente, Adolfo Aguilar, Virna Flores, Kukuli Morante, Brenda Carvalho, Jason Day, Gonzalo Revoredo, Paul Martin, entre otras celebridades.

Anahí de Cárdenas optimista ante la quimioterapia

Este triste episodio narrado en Instagram por la propia Anahí de Cárdenas contrasta bastante con el que realizó el día anterior, en el cual se mostraba muy optimista respecto a la segunda quimioterapia.

En una foto en Instagram donde Anahí de Cárdenas, con una natural sonrisa, hacía el símbolo de “victoria” con los dedos escribió lo siguiente:

“¡Vamos por la segunda! Y empezamos. Hoy hidratación todo el día y mañana tempranito quimio. Cada vez mejor adaptada al proceso ¡Vamos con fe!”

Este post en Instagram, consiguió un número menor de reacciones, pero si una cantidad de consideración de comentarios de usuarios que le enviaban buenas vibras, así como los mejores deseos para conseguir su total recuperación del cáncer que la aqueja desde hace dos meses.