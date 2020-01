“Selena: la serie” ya se empezó a producir en México y algunos de los miembros de la familia de la fallecida cantante, estarán encargados de la producción ejecutiva. Abraham Quintanilla, padre de Selena, dio algunos alcances acerca del nuevo lanzamiento de Netflix y sorprendió con sus opiniones sobre el casting para encontrar a la actriz que encarnará a su hija.

Abraham Quintanilla reveló que el casting se hizo en varios lugares de Estados Unidos, pues querían encontrar a la mejor intérprete para dar vida en la ficción a Selena Quintanilla. En el proceso, se consideró como requisito principal, que la actriz tuviera experiencia en la actuación, más allá de un parecido físico con el personaje.

La elegida fue Christian Serratos, quien tiene amplia experiencia en la actuación, ha participado en la serie “Manual de supervivencia escolar de Ned”, “The Walking Dead” y la película “Crepúsculo”. Abraham Quintanilla aseguró que aunque la actriz de 28 años no tiene el parecido físico que él esperaba, hubieron otros aspectos que lo motivaron a darle el visto bueno.

“Está bien la chica (Serratos), no vas a hallar a nadie que se le parezca a Selena, pero de todas las fotografías que mandaron, a mí me gustó más ella”, señaló el también empresario. “Tuvimos casting en seis ciudades; a mí me había gustado para el personaje una chica que salió del casting de Miami. Ella, físicamente, se parecía mucho a Selena, pero no tenía experiencia en la actuación”, señaló.

Por otro lado, el patriarca de los Quintanilla contó que cuando se hizo el casting para la película “Selena”, en 1997, Jennifer López tampoco lo convenció por su aspecto físico alejado de la imagen de su hija.

“Ella (Jennifer López) fue la última en hacerla (la prueba), y a mí me sacaron y me dijeron: ‘señor Quintanilla, ella no se parece a Selena, pero con maquillaje y ropa la vamos a hacer que se parezca’”, recordó Abraham Quintanilla.