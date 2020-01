Rodrigo González compartió en sus historias de Instagram una fotografía donde aparecen Michelle Soifer con su cuñado Erick Tejeda. Al parecer, sus seguidores no dejan de enviarle material de los famosos.

La publicación de ‘Peluchín’ muestra supuestamente al esposo de Kimberly Soifer mirando el derrier de su cuñada, quien en ese momento no se percata del hecho.

“La Michi despierta la curiosidad de este je….”, señaló Rodrigo González al respecto, sin saber que se trataba del cuñado de Michelle Soifer.

Al enterarse de la publicación, la exintegrante de “Esto es guerra” expresó su molestia contra el influencer. “Inaceptable, entiendo tu situación, pero no puedes llamar j... a una persona que no sabes quién es. Es el esposo de mi hermana Kimberly y es pésimo tu comentario!”, indicó la cantante en Instagram. “Respeta para que te respeten”, agregó Michelle Soifer en otra historia.

Como era de esperar, el exconductor de “Válgame Dios” no se quedó callado e insistió en que no es normal cómo Erick Tejeda la miró.

“La Michi se molesta conmigo pero yo no soy el que la miró así, tampoco le sigo la carrera a su hermana así que no tenía idea que es tu cuñado. ¿A qué te refieres con que entiendes mi situación? La foto me la mandaron ya que no soy al único que le llamó la atención la forma como te mira”, contestó Rodrigo González.

Peluchín, quien se encuentra relajándose en Tarapoto, le dio un consejo a Michelle Soifer. “Relájate mi amor y pídele que sea más discreto”, culminó en Instagram.

Para los que no saben, Erick Tejeda y Kimberly Soifer están casados y mantienen una relación estable. Son padres de dos lindos niños y en redes sociales, la pareja suele compartir fotos de sus momentos en familia y mensajes de amor.