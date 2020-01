Pelea en Instagram. Rodrigo González ha causado revuelo con sus últimas historias de la mencionada red social, allí difunde polémicas imágenes de personajes de la farándula peruana.

Sin embargo, esta vez el exconductor de televisión se equivocó. Todo comenzó cuando publicó una foto donde aparece Michelle Soifer y un misterioso hombre que aparentemente le mira el derrier.

El sujeto que acompañaba a la exchica reality es su cuñado, esposo de su hermana Kimberly. “La Michi despierta la curiosidad de este jeropa”, escribió el expresentador junto a la imagen.

Ante el escándalo, Michelle Soifer salió a aclarar de quién se trataba y le recomendó a ‘Peluchín’ que mida sus palabras si es que no sabe la identidad de las personas que aparecen en sus publicaciones.

Hermana de Michelle Soifer defiende a su esposo de acusación de Rodrigo González.

Pero Kimberly Soifer no se quedó callada y defendió a su pareja de la grave acusación que hizo el exconductor de televisión, quien ha adquirido mayor acogida de seguidores en la red social.

“Mi esposo: el hombre más respetuoso y fiel que conozco (Después de mi papito jeje). Te amo mi amor, te conozco más de 10 años, eres tú quien trajo la mayor bendición a mi vida, que fue acercarme a los caminos del Señor! Siempre hay gente mal intencionada que solo quiere hacer daño, pero eso nunca va a cambiar , la confianza y el amor que tiene mi familia por ti, sé cuánto quieres a mis hermanas, cómo las cuidas y las respetas y sí, confío en ti 1000# (a lo Gloria Trevi jajaja)”, expresó a través de Instagram.

Para la mayor de las Soifer, su esposo no habría mirado a su hermana porque estaría con los ojos cerrados. Además, se negó a permitir ataques contra él.

“Es más aquí no se trata de confianza, se trata de que no hay nada y que la gente trata de ver cosas donde no hay! No voy a permitir un comentario negativo hacia mi esposo, gracias por ser el mejor papá para los bebés, el mejor esposo y un hijo de Dios Te amo", finalizó Kimberly Soifer.