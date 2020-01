La exintegrante de RBD, Anahí Puente, ha permanecido alejada de los escenarios por un buen tiempo y es que luego de convertirse en madre primeriza, decidió concentrarse en su nueva etapa y dedicarse a la crianza de su pequeño.

Luego de más de 3 años, la exactriz ha tomado la decisión de retomar su carrera con dos nuevos proyectos. Sin embargo, esto no significa que volverá a la actuación o a los estudios musicales. La popular ‘Mia Colucci’ emprende nuevos caminos en el entorno digital.

La cantante apuesta todo por los planes que ha venido desarrollando hace algún tiempo. ANbyAnahí es el nombre de su portal web donde comparte consejos de estilo de vida saludable. Además también lanzó un podcast llamado ¿Están ahí?, en el que discute temas más personales y experiencias que ha vivido a través de los años en el mundo artístico.

En una entrevista al medio mexicano ‘El Universal’, Anahí comentó que sus proyectos tomaron rumbo durante su segundo embarazo.

La actriz se encuentra en la espera de su segundo hijo con Manuel Velasco.

“Cuando empecé a crear AN no estaba embarazada, pero era un proyecto que llevaría tiempo organizar y aterrizar. Cuando todo se fue dando coincidió con la llegada de mi embarazo y me pareció hermoso compartir esta etapa también”, expresó la actriz quien se prepara para la llegada de su segundo hijo con el político Manuel Velasco.

Además, la excantante del grupo RBD comentó que su esposo es más que comprensivo sobre esta nueva faceta en su vida. “Él no se involucra en mis planes profesionales, pero sé que le da alegría verme feliz y realizando mis proyectos”, indicó Anahí Puente durante la entrevista.