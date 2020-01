El 2020 inicia con una gran noticia para los fanáticos del grunge, un género surgido en los noventa, pero que aún se mantiene activo. Nirvana, la mítica del Seattle, vuelve a los escenarios con sus integrantes vivos: Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear.

A 25 años del suicidio de Kurt Cobain, el recordado líder y fundador de Nirvana; los tres músicos han decidido reunirse y tocar en vivo para un concierto benéfico en el que compartirán escenarios con Cheap Tricks, Marilyn Manson y L7.

¿Dónde tocará Nirvana?

El evento escogido para este esperado reencuentro es el “Heaven is Rock & Roll Gala”, cuyos fondos serán destinados a la fundación The Art of Elysium. Esta organización se encarga de ayudar a personas con enfermedades, en estado de hospitalización y problemas de desplazamiento.

¿Cuándo tocará Nirvana?

El concierto será el sábado 4 de enero de 2020. La última ocasión en que Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear tocaron juntos fue en octubre de 2018, cuando subieron a los escenarios al final de un show de Foo Fighters.

Las palabras del otrora baterista de Nirvana, luego de aquel espectáculo despertó la nostalgia y conmovió a los fanáticos de la recordada banda de Grunge; quienes veían abierta la posibilidad de escuchar una vez más a los miembros vivos de la agrupación.

"Cuando Pat, Krist y yo nos sentamos para repasar esas canciones en una pequeña sala de ensayo con paredes de cemento, sonaba como Nirvana. Era como ser disparado al espacio exterior. Ser capaz de tocar esa batería que estalla y rompe en el coro: es espiritual, físico, emocional”, explicó Dave Grohl.