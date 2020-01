Nicola Porcella sobre su 2019: “Los años más difíciles que me tocó vivir”

El exchico reality Nicola Porcella comentó a través de sus historias en Instagram como lo había tratado el 2019, resaltando algunos fuertes episodios que tuvo que pasar en los último meses.

Nicola Porcella recibió el Año Nuevo en Cartagenas de Indias, el modelo viajó hasta Colombia para poder reflexionar sobre algunas vivencias del 2019, así lo confirmó en su cuenta de Instagram con un extenso mensaje.

Mercedes Calderón, la modelo con la Nicola Porcella fue ampayado

“Mucho tiempo pase diciéndome que todo lo que me pasó era culpa de los demás, hasta que entendí que yo permití que todo pasará por juntarme con gente que no debía, escuchar malos consejos y a personas que no me querían en verdad”, relató el modelo.

Nicola Porcella y su mensaje de reflexión sobre el 2019

De la misma manera se mostró agradecido. “Así que solo me queda agradecer porque todo eso quedó atrás y aprendí muchísimo. Gracias a mi familia, verdaderos amigos y a mi hijo que es la personita que me impulsa día a día a ser mejor persona, aceptar mis errores y no volver a cometerlos para que él se sienta orgulloso de mí”, finalizó

La expareja de Angie Arizaga aseguró que este 2020 trabajará para enmendar todos sus errores del pasado y así lo demostró con una antigua fotografía.

Nicola Porcella y su mensaje por Año Nuevo

“(...) En ese momento solo pensaba en volver y callarle la boca a los demás. Hoy años después y con una situación similar, solo pienso en mí, en mi familia, en enmendar errores y con las mismas ganas de comerme al mundo a base de esfuerzo”, exclamó Nicola.

Asimismo no descarta volver a las pantallas. “Estoy súper agradecido con mucha gente de ahí, con mucha gente de producción, pero hoy en día ya estoy en otros proyectos”.