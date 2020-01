Maricarmen Marín lanza avance de su serie “Mari Mari, luchando con el corazón”

Maricarmen Marín regresa a la televisión este 2020 con una nueva serie de América Televisión. La cantante de cumbia había anunciado, meses atrás, que preparaba una serie sobre su vida.

La producción televisiva de la ex jurado de “Yo soy” se titula “Mari Mari, luchando con el corazón” y narra detalles poco conocidos de la vida de la artista, así como sus inicios como cantante.

"Fue un largo camino para poder llegar aquí. Siempre soñé con este momento, y hoy, es una realidad”, se le escucha decir en el inicio del avance presentado por América Televisión.

Entre el elenco actoral Aldo Miyashiro, Tatiana Astengo y otros talentos jóvenes completan el reparto de esta nueva serie autobiográfica. Hasta el momento, el producto audiovisual no tiene fecha exacta de lanzamiento oficial.

Maricarmen Marín busca inspirar con su serie

Durante una pasada entrevista con el magazine "Estás en todas", la popular 'princesita' dijo que "tiene mucho por contar" y que le gustaría que su historia llegue a la pantalla chica. En efecto, se cumplió su sueño.

“Siento que mi historia va a motivar e influir en cualquier persona que tiene el mismo sueño que yo o tenemos la misma similitud. Me encantaría que se haga”, confesó Maricarmen Marín.

Cabe recordar que la artista se alejó de la televisión, tiempo atrás, para impulsar su carrera en la música.

¿Por qué se fue Maricarmen Marín de “Yo soy”?

Meses atrás, Maricarmen Marín sorprendió a los televidentes con su retiro del reality de talentos “Yo soy”. Tras su partida, la cantante contó los motivos de su salida.

“Yo tenía una interrogante con respecto a mi música, porque si bien es cierto nunca la dejé de lado, ya que tenía los fines de semana libre para cantar y tener presentaciones, no me había dedicado al 100%. No quería que pase más tiempo. Entonces, tras el éxito de ‘Por qué te fuiste’, creí que este era el momento de dedicarme nuevamente a mi música”, sostuvo.