Coachella 2020: Line up presenta a Banda MS y Ed Maverick como los representantes de México

El festival norteamericano Coachella, es un enorme evento de música multigénero que se lleva a cabo en Indio, California. Cada año, los organizadores seleccionan a los artistas más importantes y que son tendencia en los géneros más populares para colocarlos en su line up.

Para este año, se anunció que la Banda Ms dirigida por Sergio Lizárraga y el cantante Ed Maverick, estarán presentes el Coachella 2020. El anuncio asombró a todos sus seguidores porque serán parte de uno de los festivales más importantes del mundo.

La presentación de los artistas está programada para el domingo 12 y 19 de abril, fecha en las que también estarán Lana del Rey, Frank Ocean, Daniel Caesar, entre otros. El festival se realizará durante dos fines de semana de abril y espera recibir a miles de personas.

Line up de festival sorprende a los fans mexicanos. (FOTO: Instagram)

Cabe precisar que las entradas de la primera semana se encuentran totalmente agotadas y la preventa para la segunda fecha será a partir del 6 de enero.

Para los viernes 10 y 17 los estelares serán Rage Against The Machine, Calvin Harris, City Girls, Run the Jewels, Rex Orange County, Charlie XCX, Big Sean y Megan Thee Stallion.

Además, para los sábados 11 y 18 están programados músicos como Travis Scott, Thom Yorke, Flume, Disclosure, Danny Elfman, Summer Walker, Cuco, Anitta, 21 Savage y muchos más.

Dentro de los conciertos míticos de Coachella han estado figuras como Beyoncé, Daft Punk, Prince, Radiohead y Bob Dylan. Por otro lado, los artistas de México que estuvieron el 2018 y 2019, respectivamente, fueron Los Ángeles Azules y Los Tucanes de Tijuana.